Fhelipe Gomes destaca característica de Teófilo em Paulo, O Apóstolo: 'Menino responsável' Ator também celebra os reencontros com os atores Caio Menck e Pedro Nercessian na nova superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 15/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/06/2025 - 02h00 )

Fhelipe Gomes define Teófilo em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

Aos 23 anos, Fhelipe Gomes já é um rosto bastante conhecido do público da RECORD. Ele fez sua estreia na emissora ainda criança, como Mefibosete, na minissérie Rei Davi (2012). Atualmente, o ator se prepara para viver o jovem Teófilo em Paulo, O Apóstolo, que estreia em breve na emissora e já está disponível no Univer Vídeo.

“Acredito que esse personagem vai tocar as pessoas e muitos vão se identificar. O Teófilo é um menino responsável e ajuda Paulo em alguns momentos”, adiantou Fhelipe ao site oficial.

Na trama, o ator contracena com o protagonista Murilo Cezar e com Michelle Batista, que interpreta Rode. Ele revela que conheceu os atores durante a preparação para a série e já de início aconteceu uma identificação: “Foi muito gratificante, nós tivemos uma grande troca e estou feliz de estar com eles neste trabalho”.

Quem também está na série ao lado de Fhelipe é Caio Menck, que vive Lucas na trama, e Pedro Nercessian, que será o Bispo Tiago. O trio já teve a oportunidade de contracenar em Reis e agora os três se reencontram na nova superprodução. “No primeiro dia, fiz questão de procurá-los para dar um abraço. Vai ser muito legal, pois vamos ter algumas cenas juntos”.

Da estreia na emissora, aos 11 anos, até Paulo, O Apóstolo, Fhelipe reflete sobre a carreira que tem trilhado: “É sempre um desafio grande, fico meio ansioso, querendo que comece logo, mas, ao mesmo tempo, dá uma tranquilidade, porque me sinto em casa na RECORD. É um ambiente agradável de se trabalhar, eu amo”.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia em breve na tela da RECORD.

Diário de gravação! Elenco de Paulo, O Apóstolo compartilha primeiras impressões das locações no Rio Grande do Sul

