Homero Ligere adianta o que público pode esperar de Paulo, O Apóstolo: ‘Série emocionante e inesquecível’ Após participar de Neemias e Até Onde Ela Vai, ator comemora seu terceiro projeto na emissora e revela detalhes do seu personagem da nova superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 22/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 02h00 ) twitter

Homero Ligere interpreta Sexto na superprodução Paulo, O Apóstolo Divulgação/Seriella Productions

O ano de 2025 tem sido especial para Homero Ligere. Após estrear na tela RECORD com as séries Neemias e Até Onde Ela Vai e, coincidentemente, interpretar personagens chamados Tobias, o ator se prepara para viver Sexto em Paulo, O Apóstolo.

Ao site oficial, Homero compartilhou como está sendo a experiência de participar da superprodução que já pode ser vista pelo Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho na tela da emissora.

“É sempre bom fazer o que se ama, principalmente em uma casa que me recebe muito bem. É prazeroso trabalhar em um produto incrível, com um baita propósito, me sinto lisonjeado e feliz. Ninguém trabalha sozinho e vejo isso muito presente na Seriella Productions e na RECORD. Todos unidos para que tudo aconteça da melhor maneira possível”.

Homero gravou suas primeiras cenas de Paulo, O Apóstolo no Museu das Armas, em Petrópolis (RJ), locação que remetia a Roma Antiga. “Entrei mais imbuído do contexto e isso me permitiu vivenciar aquela situação dentro da história”, comentou.

Na trama, Sexto é um comandante implacável da guarda pretoriana e conhecido por sua lealdade a Agripina (Rosanne Mulholland), a então esposa do imperador de Roma, Cláudio (Marcos Winter).

Para ser reconhecido e ter mais poder, ele participa ativamente dos escândalos palacianos e também se envolve nos planos da imperatriz, que arma e manipula para indicar Nero (Enzo Ciolini), seu filho, como sucessor ao posto mais poderoso do império.

“O Sexto é passional e não vai medir esforços para ser notado pela Agripina, a quem admira tremendamente. Há uma intenção de tentar ser validado por ela, mas acredito que não há uma reciprocidade [de sentimentos]”, afirmou o ator.

Homero, que já pode ser visto pelo público em Paulo, O Apóstolo pela plataforma de streaming Univer Vídeo, destaca a importância da série: “Existe uma mensagem por trás da trama e isso faz com que a gente, como artista, se sinta motivado a exercer nosso ofício, para que as pessoas possam refletir diante destas histórias que contamos”.

Ele adianta o que o público da RECORD pode esperar da superprodução: “Uma série emocionante e inesquecível, há um recorte da Humanidade movida pela ganância e ódio, que acho importante retratar e traçar um paralelo com os dias de hoje, [reforçando a importância] de ressignificar suas escolhas”, finalizou.

A superprodução Paulo, O Apóstolo já está disponível no Univer Vídeo e estreia no dia 7 de julho, às 21h, na tela da RECORD.

Fique por dentro das gravações da série no Rio Grande do Sul:

