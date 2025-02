Estação Pajuçara leva música, saúde e diversão à orla de Maceió Estação Pajuçara se consolida como um dos principais eventos do verão de Maceió TV Pajuçara|Do R7 07/02/2025 - 10h14 (Atualizado em 07/02/2025 - 10h14 ) twitter

Divulgação TV Pajuçara

Quem esteve na orla de Maceió neste domingo (2) aproveitou mais uma edição especial do Estação Pajuçara. O evento, que já se consolidou no calendário de verão da capital alagoana, foi promovido pela TV Pajuçara | Record e pela Rádio Pajuçara FM, levando entretenimento, bem-estar e interatividade ao público.

A programação começou às 9h, na Rua Fechada, em Ponta Verde, reunindo uma série de atividades para todas as idades. Além do já tradicional alto astral, esta edição trouxe lazer, cuidados com a saúde, práticas esportivas e atrações culturais, incluindo apresentações musicais com banda ao vivo e DJ.

Durante todo o dia, a Rádio Pajuçara FM entrou no clima do evento com uma programação especial. O comunicador Saulo Leite embalou os ouvintes com uma playlist exclusiva de verão, recheada dos maiores sucessos do momento. Já na orla, a animação ficou por conta das apresentadoras Maísa Carla e Lis Nunes, que garantiram momentos de interação e diversão com o público presente.

O Estação Pajuçara contou com o patrocínio de grandes marcas, reafirmando sua força e credibilidade. Nesta edição, o evento teve o apoio do GBarbosa, Santa Casa, BYD, Unimed e Uninassau, que contribuíram para a realização de mais um dia inesquecível na orla de Maceió.

Divulgação TV Pajuçara