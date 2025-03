Mais um ano de sucesso! PSCOM realiza a maior cobertura do Pinto da Madrugada Sete horas de transmissão, mostrando a festa desde a concentração até o último folião TV Pajuçara|Do R7 11/03/2025 - 17h06 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h10 ) twitter

Divulgação TV Pajuçara

O Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM) realizou, mais uma vez, a maior cobertura das prévias carnavalescas de Maceió. A transmissão especial do bloco Pinto da Madrugada, o maior de Alagoas, mostrou cada detalhe do desfile e trouxe a animação de maceioenses e turistas que marcaram presença na folia. A cobertura multiplataforma de sete horas de duração foi realizada pela TV Pajuçara, Rádio Pajuçara FM, TNH1 e redes sociais.

Toda a energia do Carnaval foi levada por 80 profissionais envolvidos. Telespectadores, ouvintes e internautas puderam conferir tudo de melhor que acontecia na orla da capital alagoana, desde a concentração na Ponta Verde até a dispersão na Pajuçara.

Divulgação TV Pajuçara

No comando da folia na TV Pajuçara, Beatriz Lacerda e Bruno Ventura trouxeram alegria para a transmissão e interagiram com o público de perto. Direto de um estúdio externo montado ao lado da Feirinha do Artesanato, os apresentadores receberam, das 11h às 15h, os realizadores da festa, como também conversaram com os foliões. Fantasias, brilhos e muito frevo não faltaram! A reportagem nas ruas ficou com Maísa Carla, Mônica Ermírio, Leandro Santiago e Alan Garcia. O apresentador Wilson Junior contou tudo da festa direto do Camarote do Pinto. E a apresentadora Lis Nunes direto dos estúdios da TV Pajuçara.

“A minha sensação é de êxtase em terminar mais uma transmissão tendo a honra de apresentar pelo segundo ano ao lado de Bruno Ventura e sentir sempre a mesma energia quando a gente vê o frevo passar na avenida. A alegria das pessoas no momento em que o Pinto chega junto da gente... E a transmissão cresce nesse momento. Então tem a magia do ao vivo e tem a minha satisfação de apresentar um evento tão importante para o estado. Então eu estou muito honrada. Realmente a minha sensação é de dever cumprido e queria parabenizar a organização do bloco pela alegria que eles trouxeram mais uma vez para Maceió. Muito obrigado”, agradeceu Beatriz Lacerda.

‌



Divulgação TV Pajuçara

“A sensação é de alegria, de reconhecimento. Mais um Pinto na Madrugada com essa super estrutura e eu estou aqui mais uma vez comandando, alegrando o povo, tendo esse contato direto com as pessoas que eu acho que é o mais bonito dessa transmissão. É que o povo se vê na TV Pajuçara. Isso é importante, e a gente está muito feliz, muito contente e dever cumprido de todos nós, inclusive de vocês, TNH1 cobrindo aí com o maior carinho e a maior emoção diante do povo. É isso que o povo quer ver”, garantiu Bruno Ventura.

Nos bastidores, o coordenador da transmissão do Pinto da Madrugada, Victor Freitas, ressaltou o compromisso da TV Pajuçara em presentear o público de casa com o melhor da festa. “É muito importante para a gente esse tipo de trabalho. É muito gratificante pra nós. É mostrar que a gente tem Carnaval também. Que o nosso povo gosta de folia, gosta de curtir a tradição, o Pinto da Madrugada entrou no calendário do Carnaval de vez. Então para a gente é um prazer imenso poder levar isso até as pessoas que estão em casa. Tem gente que não pôde estar aqui na avenida, mas garantimos que quem estiver em casa vai assistir o melhor dessa festa. E é por isso que a gente está aqui com esse compromisso”.

‌



RÁDIO PAJUÇARA NA FOLIA

Na Rádio Pajuçara FM 103,7, a festa começou mais cedo. Às 8h, a transmissão da dupla Douglas Lopes e Telma Cavalcante foi realizada direto da estrutura montada na Concentração do Pinto, na Praça Gogó da Ema. Nas ruas, os repórteres Karine Santos e Júlio César Oliveira acompanharam de perto o desfile.

‌



“Foi maravilhoso, um estúdio de vidro em que a gente via as pessoas de pertinho e as pessoas viam a gente. Era a nossa emoção de ver as pessoas, e a emoção delas em verem a gente. Foi uma cobertura linda, maravilhosa, deu para a gente ver as fantasias, as primeiras pessoas que chegaram, quem estava correndo da chuva, quem levou banho e quem estava nos acompanhando em casa, no trabalho, no aplicativo, no táxi... Foi uma cobertura diferenciada. A gente estava na concentração e vendo quem estava chegando ansioso para começar e ver o Pinto da Madrugada, para cair na folia. Missão cumprida. Até 2026 se Deus quiser”, disse o apresentador Douglas Lopes.

“Missão mais do que cumprida, com essa transmissão que começou logo cedo na Pajuçara FM e no Youtube. A gente muito feliz nessa estrutura top que a Pajuçara nos presenteou, e também aos nossos ouvintes, pois todo mundo passava por aqui e dava aquele tchauzinho. Ano que vem tem mais”, acrescentou Telma Cavalcante.

COBERTURA NO DIGITAL

Quem acompanhou pelo computador, celular ou outro dispositivo teve o TNH1 como referência. Desde as primeiras horas do dia, o site de notícias líder em Alagoas levou as cores e a alegria do maior bloco do estado para a população em uma cobertura especial. A editora-executiva, Ana Carla Vieira, afirmou que o público pôde conferir, por mais um ano, cada detalhe da prévia carnavalesca.

“O TNH1 esteve empenhado, desde cedo, para dar visibilidade à folia e à melhor transmissão do estado: a do PSCOM. Com uma equipe comprometida, repórteres e fotógrafos pertinho dos foliões, levamos a quem estava ligado no celular, ou no computador, tudo o que rolou desde as primeiras horas da concentração do Pinto da Madrugada. As pessoas realmente puderam ter a sensação de acompanhar tudo. Encerramos a transmissão com aquela sensação de dever cumprido”.

Divulgação TV Pajuçara

MAIS UM ANO DE SUCESSO DE TRANSMISSÃO

A diretora de conteúdo do PSCOM, Daniella Sarmento, celebrou mais uma transmissão que faz os três veículos de comunicação se aproximarem do povo alagoano. “É uma sensação muito boa de que a gente levou o melhor do que teve aqui nessa avenida, que é a alegria, que é a emoção. A gente levou muita emoção, muita alegria, muita folia para o nosso público, então a gente fica muito feliz. É uma equipe muito gigante que faz isso, são mais de oitenta profissionais. Nós tivemos envolvidos todas as áreas, tecnologia operacional, todo mundo pensando qual seria a melhor forma dessa cobertura multiplataforma chegar para as pessoas, para o nosso público. A gente quer estar onde o público está, quer estar junto do povo alagoano”.

O gerente Comercial e Marketing do PSCOM, Anthony Campos, destacou a importância dos patrocinadores para a realização da cobertura. “Eu estou muito feliz de mais um ano contar com grandes patrocinadores. Sem eles seria impossível conseguir montar toda essa estrutura para levar essa qualidade toda para o ar, na TV, na rádio, na internet. São grandes patrocinadores que fazem com que a gente consiga erguer essa estrutura e levar o melhor para a casa das pessoas. E também que confiou na nossa credibilidade, confiou na qualidade da nossa transmissão e que viu nessa transmissão a oportunidade de se conectar mais ainda com seus públicos”.