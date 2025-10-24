Papo de Mercado: Pajuçara Sistema de Comunicação apresenta novidades e celebra resultados em evento para o mercado A emissora celebrou ser a única de Alagoas com crescimento na audiência local

TV Pajuçara

O Pajuçara Sistema de Comunicação (PSCOM) promoveu mais uma edição do “Papo de Mercado” na manhã desta sexta-feira (24), em um evento no Hotel Jatiúca, em Maceió. A emissora celebrou ser a única de Alagoas com crescimento na audiência local. Os números são da última pesquisa do Kantar Ibope que comprovou a preferência dos alagoanos. A ação reuniu apresentadores, colaboradores, representantes da RECORD e importantes nomes do mercado e de agências. A apresentadora Beatriz Lacerda, do Cidade AL, comandou a cerimônia.

A TV Pajuçara registrou um aumento de 51% em relação à pesquisa anterior. Ainda de acordo com o Kantar Ibope o volume diário de horas dedicadas pelo público à TV Pajuçara é alto! Cada telespectador assiste a TV Pajuçara por uma média de 3h53 por dia, de acordo com a pesquisa.

Para o Diretor Executivo do Pajuçara Sistema de Comunicação, Leonardo Sampaio, a pesquisa mostra que a comunicação do veículo está correta e alcançando o público adequado. “É um crescimento muito relevante. O que mostra que nós estamos fazendo a comunicação correta estamos chegando no público certo. Também estamos levando a informação que as pessoas estão precisando. [...] Faz com que nesse momento com tudo que tem acontecido no mercado que o Pajuçara Sistema de Comunicação seja o mais robusto sistema de comunicação do estado de Alagoas”, afirmou Leonardo.

Exemplo de programação local e força junto aos alagoanos

O superintendente de rede da RECORD e vice-presidente da Abratel, André Dias, veio a Alagoas para o evento e explicou que os números mostram a força e consolidação da afiliada, a TV Pajuçara.

“Os números mostram o posicionamento da TV Pajuçara aqui em Alagoas com uma programação relevante, que atrai não só a audiência, como também o mercado publicitário, seja ele público ou privado. Estamos mostrando a força que nós temos junto aos alagoanos. Não só com a programação match, mas também com a programação local. E os números mostram isso: o quanto que o Fala Brasil, o Hoje em Dia, o Jornal da Record e o Domingo Espetacular se destacam aqui”, detalhou André Dias.

Já o executivo comercial da RECORD, Thiago Trabulsi, classificou a TV Pajuçara como “exemplo de programação local” e destacou como a parceria entre as afiliadas tem uma relevância para o mercado nacional da rede de televisão.

“A RECORD tem crescido muito e a TV Pajuçara é um exemplo de programação local para a gente. Então a gente vem se preocupando cada vez mais com as afiliadas, já que a programação local tem um papel muito importante nas decisões de mídia dos clientes de São Paulo”, disse ao TNH1.

Crescimento em todas a frentes

Na faixa horária da hora do almoço, enquanto a TV Pajuçara/RECORD cresceu 46%, as concorrentes apresentaram queda na audiência. No entanto, esse não foi o único aumento registrado pela TV. Todos os programas da programação local registraram crescimento. Veja os números:

Balanço Geral AL: crescimento de 67%

Cidade AL: crescimento de 75%

Fique Alerta: crescimento de 60%

Hora do Ventura: crescimento de 50%

Fique Alerta Edição de Sábado: crescimento de 211%

Sempre com Você: crescimento de 200%

Pajuçara Auto: crescimento de 100%

Esporte Campeão: crescimento de 200%

Contextualizando: crescimento de 400%

Alagoas Rural: crescimento de 400%

A Diretora de Conteúdo do PSCOM, Daniella Sarmento, evidenciou que os números são fruto de um trabalho de toda a equipe e da apuração realizada pelos profissionais que compõem o Pajuçara Sistema de Comunicação.

“Os números refletem o trabalho que a gente faz constantemente com o bom jornalismo, de qualidade, que é checado, apurado, que as pessoas têm confiança. São números, mas por trás desses números existem muitas pessoas que trabalham e se dedicam todos os dias. [...] A unidade da nossa equipe [foi crucial], nós temos uma equipe de profissionais qualificada, mas também existe uma integração entre as mídias”, declarou Daniella.

O Portal TNH1, líder em Alagoas, também registrou aumento de 2024 para 2025 nas páginas exibidas. Com mais de 94 milhões, o site registrou um crescimento de 15%. Além disso, está entre os 20 sites mais acessados pelo Google Discovery.

Além da pesquisa de audiência para TV, no mesmo mês também foram divulgados os ouvintes das emissoras de rádio de Alagoas pelo Kantar Ibope. E a Pajuçara-FM é a vice-líder de audiência de domingo a domingo aumentando a sintonia com o espectador, com destaque para a liderança do programa Manhãs Nordestinas de segunda à sexta. O Pajuçara na Hora também é primeiro lugar no segmento de jornalismo/notícia no rádio. O entretenimento musical também é sucesso com mais de 7 mil ouvintes por minuto nos dias da semana do show da Pajuçara e mais de 13 mil aos sábados.

O Play na Pajuçara, queridinho dos alagoanos, conta com mais de 5 mil ouvintes por minuto de segunda à sexta e quase 7 mil aos sábados.

Já o Pajuçara Futebol Clube (PFC) vem jogando bonito no primeiro e no segundo tempo das transmissões. O primeiro programa é vice-líder de audiência na faixa-horária, além de ter uma afinidade com o público masculino com mais de 25 anos de 348%.

Matheus Giglio, Gerente de Rádio e TV do PSCOM, salientou a importância dos números e destacou o trabalho de toda equipe.

“É muito importante e satisfatório a gente estar aqui nesse momento celebrando e apresentando esse bom resultado para o mercado, tanto da rádio Pajuçara FM, quanto da programação da TV Pajuçara, que tiveram em todos seus horários resultados muito significativos”

“A dedicação de toda equipe foi crucial para esses números. As programações são bastante diversas e isso é um reflexo do trabalho por trás das câmeras diariamente feito por uma equipe muito competente e muito qualificada”, complementou Giglio.

Mercado aprovou

Diversos representantes de agências publicitárias estiveram presentes para conferir os resultados expressivos da TV Pajuçara. Patrícia Lavenère, diretora e sócia da agência de publicidade Artecetera, contou como os resultados são significativos e positivos para o mercado e pontuou a importância dos dados.

“É um evento muito importante. Todo mundo hoje trabalha com dados e mensurações e a TV Pajuçara, como sempre, trazendo um resultado muito positivo de sua audiência e vice-liderança. É muito importante para quem trabalha com esses dados fazer suas propostas de mídia baseadas nesses resultados significativos para o Mercado".

Hermann Fernandes, da Agência Chama, também demonstrou a relevância dos dados e parabenizou o PSCOM pelos resultados alcançados.

“Cada vez mais a publicidade vive de dados, de números e a da sabedoria para aplicá-los da melhor forma junto aos clientes. São sempre bem-vindos eventos com esse formato que permite a gente se aprofundar um pouco mais na realidade da comunicação alagoana e da audiência dos programas. Então, parabéns PSCOM, TV Pajuçara, TNH1 e toda turma que compõe esse grande grupo de comunicação”.

Novidades

Lançado no ano passado, o Pajuçara Conecta, tecnologia que permite ao público interagir de forma imediata usando apenas o controle remoto, foi um verdadeiro sucesso de audiência de campanhas. Para 2026, a interação ganha novidades para o público e para o mercado publicitário.

Uma delas é uma tela navegável em que o telespectador pode conferir os produtos anunciados. Já as tradicionais enquetes presentes nos telejornais da TV Pajuçara ficam ainda melhores, ilustrativas e com patrocinadores.

Outra grande aposta é a renovação da transmissão Campeonato Alagoano na tela da TV Pajuçara em 2026. O vice-presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Júnior Beltrão, enfatizou a força do futebol no estado.

“A gente tem um padrão de destaque aqui [no evento] para o futebol. Isso mostra que o futebol é um produto que ainda é muito valorizado e que precisa de ações como a da TV Pajuçara e da RECORD em investir. Para a Federação, foi um momento muito importante a retomada da transmissões na TV Pajuçara, que temos como pioneira nas transmissões esportivas no nosso futebol”, explicou Júnior durante o evento.

Outras ações com muita força no mercado publicitário, e de audiência, também foram destaques durante o “Papo de Mercado”, como o projeto Estação Pajuçara e a cobertura das prévias-carnavalescas.