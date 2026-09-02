TV Gazeta realiza série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo Acre Gazeta Entrevista recebe os candidatos para apresentar propostas e falar sobre suas candidaturas nas eleições de 2026

Divulgação TV Gazeta

A TV Gazeta iniciou uma série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo Acre. As participações acontecem no programa Gazeta Entrevista, apresentado pelo jornalista Astério Moreira, em uma oportunidade para que os candidatos apresentem suas propostas e falem sobre suas candidaturas ao Senado.

As entrevistas estão sendo realizadas de acordo com um calendário previamente definido pela emissora, com as participações exibidas às 13h30. A iniciativa busca levar ao público informações sobre os candidatos e ampliar o espaço para a apresentação de suas propostas durante o período eleitoral.

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Confira o calendário das entrevistas:

1º de setembro – Dr. Júnior Feitosa

– Dr. Júnior Feitosa 2 de setembro – Dr. Eduardo Velloso

– Dr. Eduardo Velloso 3 de setembro – Gladson Cameli

– Gladson Cameli 4 de setembro – Mara Rocha

– Mara Rocha 7 de setembro – Inácio Moreira

– Inácio Moreira 8 de setembro – Sérgio Petecão

– Sérgio Petecão 9 de setembro – Jorge Viana

– Jorge Viana 10 de setembro – Marcio Bittar

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A série faz parte da cobertura da TV Gazeta das Eleições 2026, levando ao telespectador informações sobre os nomes que disputam uma das vagas ao Senado pelo estado do Acre.