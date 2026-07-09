‘Palco’ vai ao Rock in Rio Lisboa 2026

Se há lugar onde a cultura pop, a moda e a música se fundem numa simbiose perfeita, esse lugar é o Rock in Rio Lisboa. Mas para compreender a verdadeira dimensão do festival, é preciso subir.



Do topo da icónica roda gigante, o cenário revela que a Cidade do Rock não é apenas uma sucessão de concertos: é um organismo vivo, uma cidade inteira a pulsar em alta rotação, onde momentos memoráveis acontecem a cada esquina.





Pedro Sampaio: Da Estreia à Explosão no Palco Principal

Lá de baixo, o chão tremia; lá de cima, a vista era avassaladora. O concerto de Pedro Sampaio provou por que razão o artista é um dos maiores fenómenos da atualidade. O público entregou-se por completo a um espetáculo visual e sonoro dinâmico, que não deixou ninguém parado.Veja tudo aqui!