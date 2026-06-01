Adriana Birolli fala sobre a carreira, as raízes e a peça ‘Não’

Adriana Birolli construiu uma carreira sólida entre o teatro e a televisão, mantendo uma forte ligação às suas origens em Curitiba, apesar de viver há mais de 20 anos no Rio de Janeiro.



A atriz ganhou destaque em produções televisivas e no teatro, onde também recebeu reconhecimento profissional ao longo dos anos. A fama trouxe maior exposição pública e uma relação de proximidade com o público, sobretudo através das personagens que interpretou na televisão.



Mais recentemente, destaca-se o sucesso da peça ‘Não’, apresentada no Brasil e em Portugal, que aborda a dificuldade de dizer “não” e tem gerado grande identificação junto do público.



Com a boa receção em território português, o espetáculo regressa em 2026, com apresentações previstas em Lisboa, Porto e Braga, reforçando a expansão internacional do trabalho da atriz.