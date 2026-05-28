‘Chef’ Júlio Fernandes fala sobre a gastronomia, missão de vida e o ‘Desafio dos Chefs’

Há momentos em que a cozinha deixa de ser apenas uma profissão e passa a ser uma forma de vida. No caso do chef Júlio Fernandes, essa mudança tornou-se evidente há cerca de 16 anos, com o nascimento do D’Bacalhau, projeto que marcou o início do seu percurso na gastronomia.



Desde então, o restaurante cresceu, a ligação ao Brasil fortaleceu-se. A equipa tornou-se multicultural e o ensino passou a ter um papel essencial, além da experiência na televisão com o ‘Desafio dos Chefs’. Tudo assenta em princípios fundamentais: paciência, consistência e rigor.



O trabalho em cozinha exige disciplina e espírito de equipa, sobretudo num ambiente multicultural. A consistência é garantida pelo respeito das fichas técnicas e pelo compromisso diário de todos os profissionais envolvidos.



Ao longo deste percurso, destaque também para a partilha de experiência com o chef Marcio Ricci, num contexto de televisão que junta aprendizagem, competição e autenticidade gastronómica.



Mais do que cozinhar, a gastronomia é, para o chef Júlio Fernandes, uma forma de criar ligações humanas, memórias e experiências que vão muito além do prato servido.





O Desafio dos Chefs

O novo programa da TV RECORD junta dois cozinheiros para partilhar receitas, conhecimento e também um certo espírito de brincadeira, sem perder a seriedade da cozinha.Havia a ideia de duelo, quase como uma encenação de faroeste gastronómico. O título puxa para isso. Mas a verdade é que o programa acaba por ser muito mais do que um confronto entre chefs.Da parte do chef Júlio, há um desafio muito concreto: fazer pratos brasileiros que nunca tinha executado antes, embora os conhecesse através da literatura gastronómica do Brasil. Ou seja, não se tratava apenas de cozinhar. Tratava-se de estudar, respeitar e interpretar uma tradição culinária que ele tanto admira.Do outro lado, há também a cozinha portuguesa em destaque. E isso criou um equilíbrio muito bonito entre referências, técnicas e histórias.