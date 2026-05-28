Vizinhos lançam álbum de estreia ‘Só se Estraga uma Casa’

Os Vizinhos apresentaram o seu álbum de estreia, ‘Só se Estraga uma Casa’, numa digressão que passou por várias cidades portuguesas, culminando em Lisboa. Mais do que um conjunto de temas, o disco representa um ano de trabalho intenso, marcado pela amizade, pela estrada e pela construção de uma identidade musical própria.



O projeto cruza influências como o canto, o samba, o pagode e a música pop, incluindo também uma balada mais emotiva que revela maior maturidade artística. O título do álbum reflete o espírito do grupo, simbolizando um “caos organizado” que, em vez de destruir, fortalece a ligação entre os elementos da banda.



A apresentação ao vivo foi feita em formato itinerante, com atuações em Évora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, antes do encerramento em Lisboa. Apesar de alguns contratempos logísticos, a digressão decorreu com forte adesão do público, registando enchentes em várias paragens.



O álbum destaca-se ainda pela forte ligação entre os membros da banda, que assumem viver este projeto como uma verdadeira família. Essa cumplicidade reflete-se na energia dos concertos e na forma como as canções são recebidas pelo público, muitas delas já conhecidas e cantadas em uníssono.



‘Só se Estraga uma Casa’ afirma-se assim como um álbum de estreia com identidade própria, que combina festa, emoção e vida partilhada em estrada, consolidando os Vizinhos como uma das novas apostas da música portuguesa.