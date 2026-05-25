Veja os bastidores dos Prémios Play

Lisboa voltou a ser o epicentro da música nacional com mais uma edição dos Prémios Play, realizada no Coliseu dos Recreios. A cerimónia distinguiu o talento da música portuguesa e reuniu artistas, nomeados e convidados numa noite marcada por atuações, emoção e vários momentos espontâneos nos bastidores.



Antes do início da gala, o ambiente já era de grande agitação, com artistas e equipas a circularem entre entrevistas rápidas, nervos assumidos e muita descontração. Nos bastidores, ficou evidente o lado mais informal do evento, onde o improviso e a boa disposição ajudaram a revelar o espírito da noite.



Entre os vários momentos partilhados, destacaram-se as interações com artistas como Ana Duarte, que protagonizou um instante de dança associado ao tema ‘Loba’, e a receção calorosa de Giulia Be, que expressou a sua ligação a Portugal e ao público português, sublinhando o desejo de sempre regressar ao país.



Também os habituais questionários rápidos nos bastidores trouxeram respostas espontâneas sobre nervos, preparação e dinâmicas entre artistas, revelando um lado mais humano e descontraído da indústria musical.



Um dos momentos mais marcantes da noite foi a presença de Os Vizinhos, que assinalaram a sua primeira nomeação como um marco importante na carreira, apesar de ainda se encontrarem numa fase inicial do percurso artístico.



O artista Herlander destacou-se igualmente com um visual temático inspirado em pandas, reforçando a sua abordagem criativa e visual da música.



A noite dos Prémios Play voltou a evidenciar a diversidade e vitalidade da música portuguesa, combinando reconhecimento artístico com momentos espontâneos que revelam a personalidade dos artistas para lá do palco.



