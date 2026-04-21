Corrida Sempre Mulher em Lisboa: A cobertura completa da TV RECORD

Lisboa voltou a pintar-se de cor-de-rosa por uma causa que mobiliza milhares de famílias: o apoio à mulher com câncer de mama. A Corrida Sempre Mulher é muito mais do que um evento solidário; é um encontro entre prevenção, comunidade, exercício físico e um compromisso real com quem enfrenta a doença todos os dias.



Na prática, o evento contribui para a sensibilização sobre o câncer de mama e para a recolha de donativos destinados à Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama (APAMCM). A TV RECORD associou-se ao evento – que aconteceu dia 12 de abril – como Televisão Internacional Oficial, em uma ação de responsabilidade social para dar visibilidade a um tema que se revela prioritário em qualquer época do ano.





Quando uma cidade inteira se une, a mensagem ganha força

Prevenção: a palavra que continua a fazer a diferença

O apoio psicológico também salva caminhos

Uma corrida solidária com impacto real

A parceria com a TV RECORD

Próxima edição da Corrida Sempre Mulher já tem data

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, marcou presença no evento e destacou que este tipo de iniciativa não é apenas institucional. É uma forma de assumir publicamente que a saúde das pessoas tem de estar no centro da vida da cidade.Para Moedas, existe também uma dimensão social que não pode ser ignorada. O esporte auxilia na saúde e na prevenção da doença, mas ajuda, sobretudo, a criar laços. O autarca explicou que, num tempo marcado pela instabilidade e por conflitos no mundo, Lisboa quis afirmar-se como um espaço de união, encontro e segurança – uma cidade feita de pessoas de muitas origens, mas unidas em torno de causas comuns.Se há mensagem que merece ser repetida, vezes sem conta, é esta: prevenir continua a ser uma das armas mais eficazes no combate ao câncer de mama.A presidente da direção da APAMCM, Lúcia Alves, explicou que este combate passa por várias frentes:- Adotar um estilo de vida saudável;- Responder aos apelos para rastreios;- Realizar mamografias sempre que indicado;- Estar atento ao próprio corpo;- Não desvalorizar sinais ou alterações.Lúcia Alves lembrou ainda um ponto essencial: o autoexame da mama continua a ser fundamental. E não apenas para as mulheres. Embora numa percentagem muito inferior, os homens também podem sofrer da doença. Conhecer o próprio corpo e reparar em mudanças pode ser decisivo para procurar ajuda precocemente.Falar de câncer de mama é abordar o tema da saúde física, mas é também falar de saúde mental. E esse lado da doença foi, durante muito tempo, subestimado.Uma das participações mais relevantes nesta iniciativa veio da Zurich. Helene Westerlind, CEO da empresa em Portugal, explicou que a decisão de apoiar a causa se deveu à urgência de criar mais consciência em torno do câncer de mama. Muitas vezes, as mulheres estão tão ocupadas a cuidar de outras pessoas, que acabam por se deixar para segundo plano.A seguradora anunciou uma doação, em conjunto com a Fundação Zurich Z, destinada a financiar 240 sessões de psicologia.Westerlind explicou que enfrentar um diagnóstico de câncer não é apenas seguir tratamentos médicos. É também lidar com o medo, a incerteza, o cansaço, as alterações na imagem corporal, o impacto familiar e as dúvidas constantes. Ter com quem falar, e ter profissionais preparados para ajudar a gerir este caminho, faz uma diferença enorme.No caso da Corrida Sempre Mulher, o simbolismo é acompanhado por resultados concretos.Luís Lopes, diretor da corrida, revelou que este ano foi batido o recorde de angariação de fundos para a luta contra o câncer de mama. Ao todo, foram reunidos cerca de 158 mil euros para a causa.Lúcia Alves explicou que este valor é especialmente relevante porque a APAMCM é uma entidade sem fins lucrativos, sem capitais próprios e sem donativos fixos garantidos. Na prática, esta corrida representa uma das principais fontes de recursos para fazer face às despesas do dia a dia e dar continuidade ao trabalho de apoio.Outro destaque desta edição foi a entrada da TV RECORD como Televisão Internacional Oficial do evento. Este tipo de parceria é crucial porque amplia o alcance da mensagem.Quanto mais pessoas ouvirem falar sobre rastreio, autoexame, apoio psicológico e a importância do diagnóstico precoce, maior é a probabilidade de transformar essa informação em ação. E, na saúde, agir a tempo pode mudar tudo.Já foi anunciada uma nova edição da Corrida Sempre Mulher para o dia 18 de outubro, no Parque das Nações, em Lisboa, com a presença especial de Tony Carreira, embaixador de longa data da luta contra o câncer de mama.Esta continuidade é importante porque demonstra que a causa não vive apenas no “mês da sensibilização”, nem depende de um único momento midiático. O trabalho tem de ser persistente, visível e sustentado.Lisboa vestiu-se de rosa, sim. Mas mais importante do que a cor foi aquilo que ela representou: cuidado, prevenção, solidariedade e uma vontade coletiva de continuar a lutar.