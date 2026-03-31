Como o teatro, o humor e a responsabilidade moldam o ator Tiago Castro

A carreira de Tiago Castro não segue uma linha reta. Para ele, ser ator não é apenas uma profissão, é uma forma de crescer como pessoa, exercitar a empatia e assumir uma grande responsabilidade sempre que a sua voz atravessa o palco e chega ao público.



Tiago começou a dedicar-se de forma séria à arte aos 15 anos, quando ingressou na Escola Profissional de Teatro para estudar e desenvolver a sua profissão. Desde cedo percebeu que o crescimento profissional e pessoal estão interligados. A prática constante de interpretar obriga-o a observar emoções, ‘colocar-se nos sapatos’ do outro e a cultivar mais empatia no dia a dia.



Responsabilidade perante o público



Para Tiago, quando alguém vai ao teatro, não assiste apenas a uma representação: confia no trabalho do ator. Esta confiança cria responsabilidade. O compromisso não é apenas com o personagem, mas com o público e com a mensagem que a obra transmite. Dar o melhor de si todos os dias, na intensidade adequada, é o que define a sua prática profissional.



Humor e drama em equilíbrio



Uma característica marcante da sua carreira é a capacidade de cruzar humor e drama sem perder profundidade. Influenciado pelo projeto da esposa, ‘Cancro com Humor’, Tiago acredita que o humor acompanha todas as fases da vida, permitindo encarar a dor com leveza, sem a anular.



Visibilidade e identidade



A fama trouxe desafios. Tiago recorda a fase em que passou a ser identificado com o seu personagem, Crómio, e não consigo próprio. Este fenómeno exige manter a identidade pessoal enquanto se aceita a percepção do público, um desafio emocional comum a atores com visibilidade.



Experiência em Nova Iorque: humildade e perseverança



Tiago frequentou o William Esper Studio, em Nova Iorque, durante dois anos, onde a exigência técnica e humana foi intensa. As palavras que mais marcaram a experiência foram humildade — reconhecer o próprio lugar num ambiente competitivo — e perseverança — continuar apesar da ausência de reconhecimento público.



Durante esta fase, trabalhou em restaurantes para se sustentar, vivendo experiências que reforçaram a sua resiliência e compreensão da vida real. A subida profissional e emocional tornou-se mais complexa e significativa.



A fascinação por contar histórias



O ator valoriza profundamente a dimensão humana da arte. Para ele, o mais gratificante é que o público se reconheça nas histórias apresentadas, refletindo sobre si próprio ou sobre pessoas próximas. A identificação do público é uma função central da arte: despertar emoções e provocar reflexão.



O maior desafio é a entrega contínua. Tiago entra no mundo do personagem com antecedência, trabalha a preparação emocional e dedica três horas antes de cada espetáculo para se concentrar. Este processo garante que cada apresentação seja única, intensa e fiel ao texto e à emoção da obra.