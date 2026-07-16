Élvio Santiago e Alexandre Faria no ‘Palco’

Dois percursos distintos, milhares de quilómetros de estrada, muita música e mil histórias para contar. O ‘Palco’ recebeu Élvio Santiago e Alexandre Faria, dois nomes incontornáveis do panorama musical português que, além de carreiras a solo de longa data, partilham uma cumplicidade rara que já dura há cerca de 20 anos.



A entrevista começou com um dinâmico jogo do ‘Isto ou Aquilo’, onde os dois artistas revelaram preferir a energia da noite e a grandiosidade dos grandes concertos, embora Alexandre Faria balanceie o gosto entre a adrenalina do palco e o trabalho minucioso de estúdio.





“Então você é o famoso Alexandre Faria?”

Olhos postos na estrada

A história desta amizade, que hoje parece inabalável, começou com uma abordagem caricata. Na altura, Élvio Santiago dava os primeiros passos para construir uma carreira a solo e decidiu contactar vários artistas consagrados. Alexandre Faria foi um deles e recorda-se perfeitamente da mensagem irreverente que recebeu: “Então você é o famoso cantor Alexandre Faria?”.A reação de Alexandre foi imediata e bem-disposta: “Famoso não, cantor sou. Quem é você?”. O diálogo que se seguiu quebrou o gelo, os dois aproximaram-se e, pouco tempo depois, Alexandre já conhecia a família de Élvio e começavam a gravar juntos. Dessa união de esforços e cumplicidade nasceu, em 2012, o tema original ‘Amigos como Irmãos’, uma canção que traduz em música os alicerces de uma ligação que ultrapassou os bastidores dos palcos.Atualmente, os dois cantores continuam com as atenções viradas para o futuro e para a estrada. Enquanto Alexandre colhe os frutos do seu percurso consolidado, Élvio Santiago encontra-se a promover o seu mais recente single, intitulado ‘Menina Tuga’, que promete ser mais um passo firme numa história que a música e a amizade continuam a escrever em conjunto.