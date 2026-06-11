Música ‘É Tuga ou Nada’ une artistas e Seleção Portuguesa rumo ao Mundial

Com o Mundial à porta, Portugal já tem uma nova banda sonora de apoio à Seleção Nacional. O tema ‘É Tuga ou Nada’ junta Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch numa colaboração criada para transmitir motivação, união e espírito competitivo.



O projeto nasceu de um convite da Federação Portuguesa de Futebol, mas os artistas optaram por desenvolver uma proposta com identidade própria, reunindo nomes que partilham uma ligação genuína ao futebol e à representação de Portugal. O resultado foi uma música que procura refletir a ambição e a entrega exigidas numa competição desta dimensão.



A expressão ‘É Tuga ou Nada’, sugerida durante o processo criativo, acabou por definir o conceito da canção. A frase resume a determinação necessária para enfrentar um Mundial, transmitindo uma mensagem de confiança, compromisso e crença até ao último minuto.



Para os artistas envolvidos, participar numa música associada à Seleção Nacional representa uma oportunidade única. Mais do que um tema musical, a canção pretende acompanhar a caminhada de Portugal, reforçando o apoio dos adeptos e alimentando o orgulho nacional.



Pensada para unir jogadores e adeptos em torno de um objetivo comum, ‘É Tudo ou Nada’ surge como um verdadeiro hino de apoio, assente na energia, na paixão pelo futebol e na esperança de ver Portugal alcançar o maior sucesso possível na competição.