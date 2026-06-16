Bárbara Bandeira fala sobre portugalidade, raízes e emoção

‘Lusa: ato II’ surge para Bárbara Bandeira como um novo capítulo de um projeto assumidamente conceptual, em que cada fase revela uma faceta distinta do mesmo universo artístico. Se o primeiro ato funcionou como uma porta de entrada, apresentando as linhas gerais da narrativa, este segundo momento aprofunda uma ideia muito específica: a relação com Portugal, as suas raízes, a água, o mar, a tradição e a identidade.



Mais do que uma continuação, este EP vive do contraste. Muda a linguagem, muda a energia e transforma-se até a personagem artística que ocupa o centro da narrativa. É precisamente essa evolução que torna ‘Lusa’ um projeto particularmente interessante. Cada ato explora um território próprio, mas todos fazem parte da mesma construção.





O que distingue ‘Lusa: ato II’ do primeiro capítulo

Portugalidade como descoberta, não como nostalgia

A diferença entre os dois momentos é evidente. O primeiro ato serviu como introdução ao projeto e ao imaginário que o envolve. Funcionou como um mapa inicial, revelando o tom geral da viagem artística.Já ‘Lusa: ato II’ apresenta-se como um trabalho mais concentrado e temático. O foco está na portugalidade, não apenas enquanto elemento estético, mas como uma questão de identidade. O que significa ser português? De onde surgem determinados símbolos, tradições e hábitos que parecem tão naturais que raramente são questionados?Esta reflexão confere ao projeto uma dimensão mais profunda. Não se trata apenas de um conjunto de canções, mas de uma exploração da identidade, da memória e do sentimento de pertença.Um dos aspetos mais relevantes de ‘Lusa: ato II’ é a forma como a ligação às raízes portuguesas surge como uma descoberta e não como um regresso ao passado.A diferença é significativa. O regresso pressupõe um caminho conhecido. A descoberta implica curiosidade, investigação e surpresa. É precisamente essa perspetiva que atravessa todo o trabalho.Ao longo do processo criativo, a questão central foi simples, mas profundamente desafiante: o que significa ser português?A partir dessa pergunta nasceram muitas outras. Porque existem determinadas tradições? Porque permanecem tão presentes certos símbolos culturais? Porque fazem parte da identidade coletiva referências que muitas vezes são aceites sem reflexão?O resultado foi um processo de enriquecimento pessoal e artístico. Conhecer melhor o país tornou-se também uma forma de aprofundar o conhecimento sobre a própria identidade.