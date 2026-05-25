Maneva celebra em Portugal 20 anos de história

A banda brasileira Maneva assinalou duas décadas de carreira com uma digressão internacional que passou por Portugal e outras cidades europeias. O grupo traz na bagagem os grandes clássicos da sua discografia, novas canções e aquilo que define a sua identidade musical: um reggae marcado pela energia e pela forte ligação ao público.





A concretização de um sonho

Tour na Europa

Com mais de 20 anos de percurso, os músicos recordam o início da banda como a concretização de um sonho que se mantém vivo até hoje. Entre mudanças pessoais e profissionais ao longo do tempo, os integrantes sublinham que a vontade de criar e atuar permanece inalterada, sustentada pela experiência acumulada e pela proximidade construída com os fãs.A sonoridade do grupo continua a ser o elemento central dos concertos, onde a entrega em palco e a interação com o público assumem particular destaque. A banda refere que, mesmo após anos de estrada, a intensidade das atuações não diminuiu, mantendo-se como um dos pilares da sua identidade artística.A passagem por Portugal marca também uma nova fase na relação do grupo com o público europeu. Depois de atuações em festivais, os concertos próprios reforçam a proximidade com os fãs e ampliam a dimensão da digressão, que inclui Irlanda, Reino Unido e Espanha.Com mais de 3 mil milhões de reproduções nas plataformas digitais, o grupo destaca a importância da ligação contínua com o público como o maior reconhecimento da sua carreira. Para os músicos, mais do que prémios ou distinções, o verdadeiro impacto está na presença constante da sua música no quotidiano de quem os ouve.