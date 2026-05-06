Constança Quinteiro regressa com ‘Ipanema’, uma canção sobre amor e aceitação

Há canções que chegam devagar, como um final de tarde luminoso e uma brisa morna. ‘Ipanema’, o novo single de Constança Quinteiro, nasce precisamente nesse registo: entre a leveza da bossa nova, a estrutura do pop contemporâneo e uma abordagem honesta sobre o amor e a vulnerabilidade.



Mais do que um regresso, o tema assinala uma nova fase na carreira da artista, que volta a lançar música a solo cerca de quatro anos depois. ‘Ipanema’ reflete uma identidade mais madura, mas sem perder a intimidade que caracteriza a sua escrita.



A canção destaca-se por abordar o amor de forma realista, longe de idealizações, valorizando a aceitação das imperfeições dentro de uma relação. Segundo a própria artista, a inspiração nasce de vivências pessoais, o que reforça a autenticidade do tema.



Musicalmente, ‘Ipanema’ cruza pop e bossa nova de forma natural, uma linguagem que já vinha a ser explorada em trabalhos anteriores, como o single ‘Miúda’, lançado em 2021.



Com este regresso, Constança Quinteiro prepara ainda novos lançamentos ao longo de 2026, prometendo consolidar uma fase mais consistente e madura da sua carreira artística.