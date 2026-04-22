Lauana Prado regressa a Portugal com muito sertanejo

Lauana Prado volta a Portugal e traz na bagagem música, boa energia e uma ligação genuína com o público. A artista brasileira falou da ligação afetiva que mantêm com o país, da forma como o sertanejo tem crescido junto do público português e do espaço cada vez mais relevante que as mulheres têm vindo a conquistar num gênero historicamente dominado por homens. Pelo meio, revisitou a própria trajetória, recordou o impacto de ‘Escrito nas Estrelas’ e mostrou por que continua a ser uma das vozes mais carismáticas da música brasileira atual.





Encontro com imprensa e fãs

Para Lauana, o crescimento do sertanejo em Portugal é natural

Este retorno a Lisboa aconteceu numa semana intensa, marcada por presenças em televisão, entrevistas na imprensa e encontros com fãs muito envolvidos no seu trabalho. Para Lauana, esse contato próximo com o público tem um peso especial: reconhece a entrega dos fãs e vê neste reencontro uma resposta natural a essa ligação. O showcase apresentado em Lisboa surgiu precisamente dessa procura e do desejo de estar perto de quem acompanha a sua carreira.A identidade musical de Lauana Prado nasce de uma mistura de influências. Filha de mãe mineira e pai goiano, cresceu entre a cultura sertaneja, as ‘modas de raiz’ e as histórias de família. À base sertaneja somam-se a música portuguesa, a MPB, o rock, o reggae e sonoridades africanas, que lhe dão versatilidade. Ainda assim, é no sertanejo que se sente mais confortável: “é a roupa que me veste melhor”.Brasil e Portugal compartilham laços culturais e uma abertura à mistura de ritmos, o que explica a adesão do público português e da comunidade brasileira residente. A artista sublinha ainda a força crescente das mulheres no sertanejo, destacando a importância de ocuparem um espaço antes maioritariamente masculino e de contribuírem para uma cena musical mais diversa e representativa.