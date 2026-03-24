Ronan Horta revela os bastidores da TV e a carreira além-fronteiras

A carreira de Ronan Horta segue um percurso entre a arte, os negócios e o impacto social. O ator, já conhecido nas séries e novelas da TV RECORD, vive em Portugal e recentemente esteve à conversa com Mahayla Haddad no ‘Palco’.





Trabalhos na TV RECORD

“One way ticket” para Portugal

Projetos atuais

Ronan Horta recorda o tempo em que encarnou um rei carismático em ‘A Terra Prometida’. A chave, afirma, não está apenas no texto, mas na proposta artística e no espírito de equipa.O personagem era “uma delícia”: excêntrico, divertido e que permitia explorar o poder com humor. Para ele, a mentalidade prática importa: quando se define a energia do papel, tudo o resto se encaixa. “A novela é um resultado dos bastidores… e os bastidores contam muito.”Ronan participou também em ‘Apocalipse’, ‘Jesus’ e ‘A Rainha da Pérsia’. Esta última o levou a Marrocos. Para ele, mais do que filmar fora, esta experiência representou um “intercâmbio intelectual”: exposição a novas culturas, trabalho em equipe e mudança de perspetiva.A vivência conjunta com elenco e equipe reforçou uma ideia simples: qualidade artística nasce da soma de pessoas, lugares e ritmos.Ronan recorda o momento em que decidiu mudar-se para Portugal durante a pandemia sem garantias imediatas, mas com convicção. “One way ticket”, recorda.Em Portugal, começou por participar em eventos e observar o mercado artístico: onde a arte encontra oportunidade? Que modelos de negócio funcionam? A mudança não foi um abandono, mas uma expansão do percurso profissional, integrando arte e negócios.Recentemente, Ronan dirigiu ações com foco em sustentabilidade, como a limpeza de praias na Barra da Tijuca, envolvendo 14 mil pessoas. O projeto transformou-se em documentário, exibido em Los Angeles.Outra frente é o Business Social Club, onde a arte se cruza com comunicação e negócios. Ronan ajuda empresas a gerir redes sociais e contar a sua história de forma consistente.