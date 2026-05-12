O chef Marcio Ricci fala sobre a culinária e a sua história entre o Brasil e Portugal

A trajetória do chef Marcio Ricci é marcada por uma ligação profunda à cozinha, construída desde a infância no Brasil, entre os tachos das avós, onde começou a descobrir o sabor das memórias e do cuidado na preparação dos alimentos.



Aos 21 anos, mudou-se para Portugal, onde recomeçou a vida e encontrou novas oportunidades no setor da restauração, destacando-se pela criatividade e pela fusão de técnicas e influências entre as duas culturas.



A sua cozinha valoriza ingredientes, emoções e memórias, defendendo que cada prato deve contar uma história e refletir quem o prepara, num equilíbrio entre tradição, identidade e inovação.





Livro ‘Raízes Cruzadas’

O novo projeto, ‘Desafio dos Chefs’

Este percurso está também refletido no livro que está em desenvolvimento, ‘Raízes Cruzadas’, que simboliza a ligação gastronómica e cultural entre Portugal e o Brasil.O conceito do livro parte precisamente dessa troca de influências entre os dois países. De um lado, o bacalhau, tão emblemático da tradição portuguesa. Do outro, a mandioca, ingrediente ancestral transformado pelos povos indígenas e central na alimentação brasileira.‘Raízes Cruzadas’ também é uma homenagem às pessoas que marcaram o percurso de Marcio. Cada nome lembrado representa uma etapa, uma confiança dada no momento certo, um empurrão importante.Outro projeto importante é o ‘Desafio dos Chefs’, ao lado do chef Júlio Fernandes, na TV RECORD EUROPA. O programa parte da ideia de desafio, mas sem transformar a cozinha numa competição.O ponto central é outro: mostrar que cada chef tem a sua forma de fazer, a sua leitura da receita, a sua criação. Na culinária, não existe apenas um caminho único. Existe técnica, mas também existe estilo, intenção e identidade.É isso que Marcio valoriza nesta experiência. Em vez de procurar uma versão “certa” e outra “errada”, o programa evidencia que cada chef interpreta os ingredientes de forma diferente e cada receita carrega a personalidade de quem a executa.‘Desafio dos Chefs’ estreia na TV RECORD EUROPA dia 30 de maio, às 20:30 (hora Lisboa/Londres).