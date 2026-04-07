O programa ‘Palco’ revela os bastidores da 2ª edição do Troféu Empreendedor Lusófono

Há noites em que o brilho do palco é apenas o reflexo do que acontece nos bastidores: histórias de coragem, trabalho paciente e um sentimento profundo de pertença.



No Troféu Empreendedor Lusófono, essa energia ganha contornos particulares, ao conjugar três elementos raros: empreendedorismo, língua portuguesa e corações ligados pelo mesmo fio humano. É esse fio que transforma conquistas pessoais em impacto real no mercado e na sociedade.



Nos bastidores, cada detalhe é cuidadosamente planejado: organização, ritmo do evento, segmentos e identidade visual são pensados para criar uma experiência completa antes mesmo do grande momento. O tema Gatsby, escolhido para a estética da noite, reforçou a atmosfera de glamour e memória.



O legado da noite vai além do tapete vermelho: fica nas histórias, nos testemunhos e na prova de que a distância não impede o crescimento.