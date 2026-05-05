TT celebra 20 anos de R&B, sonho e muito amor

Há artistas que nascem para a música. Não apenas porque cantam bem ou dominam o palco, mas porque vivem a música como uma extensão natural do que são. TT é um sonhador assumido que sempre levou consigo a força do sonho desde a infância.





Tudo começou cedo

Um artista multifacetado

Aos 10 anos, já cantava na televisão e procurava qualquer oportunidade para estar ligado à música. Antes de ser TT, era Tiago Teixeira, um jovem com ambição, criatividade e uma ligação profunda com o universo musical, que viria a marcar toda a sua vida.Ao longo de 20 anos de carreira, TT ajudou a afirmar o R&B em Portugal, num percurso que começou muito antes do reconhecimento público. Entre experiências como DJ e atuações em contextos pequenos, foi construindo uma identidade artística própria, focada no trabalho, na persistência e na aprendizagem contínua.O seu primeiro álbum marcou uma geração e consolidou uma linguagem musical centrada no amor, na emoção e na fusão entre voz, ritmo e performance. Canções como ‘Vem Cá’ e ‘Dança Este Som’ tornaram-se referências e ajudaram a definir o seu estilo dentro do panorama musical português.Inspirado por nomes como Michael Jackson, Stevie Wonder e Boyz II Men, TT desenvolveu uma abordagem única ao R&B em português, adaptando influências internacionais à sua própria sensibilidade artística.Mais do que cantor, TT assume-se como artista completo: intérprete, bailarino, compositor, produtor e pai, integrando todas estas dimensões numa única identidade criativa.Para assinalar os 20 anos de carreira, o artista prepara um show especial concebido como uma verdadeira viagem musical. O espetáculo revisita sete álbuns, incluindo momentos coreografados, surpresas e até um segmento de DJ set, que transforma o espaço num ambiente de clube.A celebração pretende mais do que revisitar sucessos: quer criar uma experiência emocional, onde memória e música se cruzam.Depois de duas décadas, TT mantém a mesma essência: o sonho, o amor pela música e a gratidão por poder viver daquilo que sempre o acompanhou.