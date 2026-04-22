‘Palco’ com Mylla Moreno: recomeço e conquistas

Mylla Moreno vive um momento de afirmação na música lusófona. A artista brasileira encontrou em Portugal uma nova etapa para a carreira e tem vindo a conquistar espaço com um repertório que mistura sofrência, ‘modão’ e temas autorais, fortalecendo a ponte cultural entre o Brasil e a Europa.



A relação com a música começou cedo, num ambiente familiar em que a arte era parte do dia a dia. Com a irmã bailarina e o pai tocando viola, cresceu habituada aos ensaios e às canções que marcaram a sua infância. Antes de seguir a solo, passou por bandas e projetos locais no Brasil, um circuito de festas e eventos regionais que foi essencial para ganhar experiência de palco, aprender a lidar com as exigências do mercado e criar uma ligação direta com o público. Ao tornar-se mãe, decidiu fazer uma pausa e dedicar-se integralmente à família. Longe de ser um afastamento, esse período trouxe-lhe amadurecimento pessoal e artístico.





A carreira em Portugal

Já em Portugal, retomou a carreira com mais segurança e uma identidade musical mais definida.Cantar em Portugal implicou adaptação a uma nova cultura e a um mercado diferente, mas também abriu portas importantes. O acolhimento do público português tem sido um dos grandes motores desta fase. Entre os momentos mais marcantes está a participação no concurso Deu Moral no Intenso, que lhe deu a oportunidade de dividir o palco com Zé Neto & Cristiano, uma experiência que descreve como inesquecível e decisiva para a projeção da sua carreira.No repertório, aposta tanto em interpretações como em músicas próprias. ‘Dilema’ destaca-se entre os temas autorais, abordando superação e emoções intensas, a par de canções como ’36’, ‘Sossega Solteiro’ e da regravação de ‘Malandragem’, lançada recentemente com videoclipe.Com atuações já realizadas em outros países europeus, como Bélgica e Suíça, e com o show emitido pela TV RECORD, Mylla Moreno confirma-se como uma das vozes brasileiras em ascensão no panorama musical em Portugal.