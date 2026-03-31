Leo Middea fala sobre o álbum ‘Notícias de Puglia’

Há álbuns que nascem em estúdio, com tempo e silêncio. Outros são criados em movimento. ‘Notícias de Puglia’, o sexto trabalho de Leo Middea, enquadra-se nesta segunda categoria: foi construído entre viagens de avião e trêm, bastidores e quartos de hotel. O resultado é um disco com espírito de estrada, pensado para ser ouvido, mas sobretudo vivido em palco.



Lançado recentemente, o álbum já soma quase 2 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O impacto não se limita ao universo online. Os concertos do artista em vários países têm registrado forte adesão do público, com destaque para Portugal, onde vários espetáculos esgotaram, além de resultados semelhantes na Áustria, na Suíça e em outros destinos da turnê.





Um disco criado entre viagens

Doze faixas com identidade brasileira





A distância do país natal surge como um elemento central na criação. No percurso artístico de Leo, a saudade do Brasil não funciona como obstáculo, mas como estímulo criativo.



De acordo com o próprio artista, viver fora permite olhar para o país de origem com outra perspectiva. Essa relação influencia as composições e reforça a vontade de levar a música brasileira a novos públicos, sobretudo através de canções pensadas para o palco e para a interação com a audiência.



‘Sul-América’: uma canção escrita na Alemanha



Entre as faixas do disco, ‘Sul-América’ destaca-se pela história associada à sua criação. A música foi escrita num camarim no interior da Alemanha, enquanto o artista observava a paisagem local através de uma janela.



O contraste entre o ambiente europeu e a vontade de escrever sobre a América do Sul e o Brasil tornou-se a principal inspiração para a canção. Dessa experiência nasceu uma música que transforma a distância em ligação cultural e emocional.



O percurso internacional do álbum reflete também um movimento mais amplo. A música latina, com forte presença de ritmos do Brasil e da América do Sul, tem conquistado cada vez mais espaço em diferentes mercados.



Para Leo, ver canções como ‘Sul-América’ serem bem recebidas fora do seu contexto de origem demonstra como a música pode funcionar como ponte cultural, aproximando públicos e realidades distintas.



Concertos esgotados em Portugal e na Europa



A resposta do público nos concertos tem confirmado a proposta do álbum. Em março, vários espetáculos ficaram esgotados não só em Portugal, mas também em países como Áustria e Suíça.



Segundo o artista, essa adesão reforça a ideia de que o disco foi pensado para a experiência ao vivo. A energia do público cantando, dançando e participando dos espetáculos acaba por completar o ciclo iniciado durante a criação das músicas.



O Festival da Canção como momento marcante



No percurso recente, Leo destaca também a participação no Festival da Canção como um momento relevante. Ainda assim, o artista considera que o evento surgiu como parte de um movimento que já estava em desenvolvimento.



Desde 2023, começaram a surgir convites para atuar em vários países, incluindo Turquia, Holanda e Portugal. Nesse contexto, o festival funcionou como um reforço dessa trajetória internacional.



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Para compreender ‘Notícias de Puglia’, é necessário observar o ritmo de trabalho que antecedeu o lançamento. Nos últimos três anos, Leo intensificou a agenda e passou a realizar mais de 100 concertos por ano, uma rotina que influenciou diretamente o processo criativo.Com pouco tempo disponível, as composições surgiam em diferentes contextos: no avião, nos camarins ou em quartos de hotel durante a madrugada. Essa dinâmica fez com que o disco ganhasse forma de maneira orgânica, refletindo a energia do momento e a ligação direta com o público.O álbum reúne 12 faixas e mantém uma identidade marcada por ritmos brasileiros. Mais do que uma referência pontual, essa presença musical surge como base estrutural do projeto.Entre as músicas há espaço para sonoridades como o funk e outros elementos rítmicos que convidam o público a dançar e a participar. A proposta do artista passa por levar o Brasil consigo nas viagens e fazer com que quem ouve sinta essa atmosfera, mesmo à distância.A saudade como inspiração