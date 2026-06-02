Veja os bastidores do espetáculo dos Calema

Os Calema preparam-se para um concerto de grande dimensão em Braga (Portugal), que assume especial importância na sua carreira. O espetáculo resulta de um longo processo de preparação, com ensaios, definição de arranjos musicais e trabalho cuidadoso na componente visual.



A dupla destaca a importância de planear tudo com antecedência, permitindo que os ensaios finais sejam focados nos detalhes. A ligação ao público também continua a ser central, com momentos de forte interação e canções que são amplamente cantadas pelos fãs.



O concerto reflete ainda a identidade dos Calema, marcada pela ligação entre São Tomé, Portugal e Brasil, reforçada através de colaborações e influências musicais.



Mais do que um espetáculo, a atuação em Braga é vista como a celebração de um percurso feito de crescimento, emoção e ligação ao público.