Zaza The Pi regressa ao panorama musical com novidades

Zaza The Pi construiu o seu percurso entre Angola e Portugal, tendo começado a explorar a música desde muito cedo, influenciado pelo ambiente familiar ligado ao som e ao ritmo.



O artista deu os primeiros passos com o álbum ‘Beats da Net’, em 2008, e conheceu o sucesso de forma gradual, passando por concursos e atuações que marcaram o início da sua projeção pública.



Após uma pausa, Zaza The Pi regressa agora com uma abordagem mais madura e consciente, definindo o seu estilo como “a música do dia”, num registo livre que cruza influências como R&B, zouk e kizomba.



O que esperar do regresso de Zaza The Pi?



A intenção é abrir espaço para temas mais agitados. Essa mudança não surge por acaso. Resulta também de conversas dentro da equipa e, em particular, de uma abertura partilhada para alargar o campo sonoro. A ideia é sair um pouco daquele plano mais tranquilo e dar mais vida à pista.



Ou seja, quem acompanha o percurso de Zaza pode esperar uma nova dinâmica nos próximos lançamentos. Não se trata de abandonar o que já foi feito, mas de acrescentar mais movimento, mais batida e mais margem para outras vibrações.



Essa decisão encaixa bem no momento atual da carreira. Um artista mais maduro, com mais segurança e com vontade de explorar novas intensidades, tende naturalmente a procurar caminhos que expandam a sua linguagem musical.