Mickael Carreira fala sobre o lançamento da sua nova música

Quando dois talentos se juntam, o mais difícil é o resultado não ser um sucesso. Foi assim que nasceu ‘Difícil Demais’, o novo single de Mickael Carreira com Noninho Navarro. A música cruza o romantismo melódico de Mickael com a energia gypsy e flamenca de Noninho, numa combinação natural, fresca e cheia de personalidade.





Um marco num ano especial

O processo criativo em estúdio

Mais do que uma colaboração

O lançamento chega num momento simbólico para Mickael Carreira: celebra 20 anos de carreira e prepara-se para os 40 anos de idade. ‘Difícil Demais’ começou a ser escrita em 2020, durante a pandemia, e ficou guardada até ganhar novos elementos flamencos. Foi aí que o nome de Noninho Navarro surgiu com naturalidade. Mickael já admirava o seu trabalho e a fusão encaixou “na perfeição”, letra sofrida e intensa com um ritmo alegre e festivo.O convite foi simples. Mickael mostrou o refrão, Noninho gostou de imediato e marcaram estúdio. O processo foi fluído e criativo. Não foi só entrar numa canção fechada, houve espaço para compor e moldar a identidade final do tema. Esse contraste entre dor e festa é o grande trunfo da música. Como diz Noninho, dá para dançar enquanto se sente a letra.O lançamento contou ainda com uma grande instalação visual no Centro Comercial Colombo, pensada para transmitir boas vibrações. Mesmo sendo uma canção sofrida, não se fecha na dor, há luz, energia e movimento. Mickael assume que ninguém tem uma bola de cristal, mas os sinais são positivos e acredita muito na música. Este é um encontro verdadeiro entre artistas. Com alma romântica, tempero flamenco e energia que fica no ouvido, é mesmo difícil demais passar despercebido.