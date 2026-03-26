Manga Limão mostra a alma e a energia da música

A banda Manga Limão nasceu de algo simples e profundamente humano: amigos que já tocavam juntos em projetos diferentes e que decidiram, mais tarde, criar música original em conjunto. O resultado é um som que cruza disco e hip hop, com letras marcantes e uma energia que se sente desde o primeiro momento.



A música tem de ter sabor e alma. E, quando se fala em sabor, fala-se também de influências, de ritmos e de histórias pessoais que acabam por ganhar forma em canções.





De onde vem Manga Limão?

O que mudou desde ‘Carungo Groove’?

Nova tour e novo álbum: o lado invisível do trabalho

O nome pode soar a brincadeira, mas a sua origem está ligada à forma como a banda encara a criação musical. A mistura ‘manga e limão’ funciona como metáfora: juntar contrastes, valorizar diferenças e construir um projeto com identidade própria.Mais do que uma fórmula, trata-se de um caminho. Segundo os integrantes explicam, tudo começou porque eram um grupo de amigos com uma forte ligação musical. Já tocavam juntos em outros projetos e, a partir daí, decidiram avançar para algo mais autoral e original.Quando se compara o álbum ‘Carungo Groove’ com o momento atual do grupo, a diferença está no amadurecimento da música e da banda.Essa maturidade não vem apenas da composição. Surge da experiência em palco, de tocar juntos com maior regularidade e de aprender a trabalhar como equipe. O “antes” foi a fase de descoberta. O “agora” representa consolidação: ensaio, construção, experimentação e uma vontade cada vez maior de se afirmarem em palco.Há uma ideia comum que muitas vezes engana: a de que aquilo que chega ao palco foi simples de preparar. A banda desmonta rapidamente esse mito. A tour e as novas referências musicais são o resultado de um trabalho intenso, contínuo e exigente, feito com antecedência.O processo passa por muitas horas em estúdio, dias inteiros de trabalho e uma preparação que vai além da música: vídeos, materiais e decisões de produção que exigem tempo e atenção.Depois, com todas as peças prontas, chegam os ensaios e a preparação dos concertos. A expectativa é clara: salas cheias e uma atuação capaz de traduzir a energia que caracteriza o grupo.Veja a entrevista completa no ‘Palco’.