Fernando Pereira celebra mais de 40 anos de carreira

Com mais de 40 anos de carreira e milhares de atuações, Fernando Pereira continua a subir ao palco com a mesma dedicação. Cantor e imitador, transformou a capacidade rara de moldar a voz num espetáculo próprio, entre homenagem, emoção e humor. Agora destaca-se com ‘Lord of the Voices’, um conceito que prova que um grande espetáculo não depende do número de pessoas em palco, mas da força da ideia.





Uma voz que virou carreira

Lord of the Voices: um risco que funcionou

Entre o palco e a vida

Fernando Pereira começou por acaso, ao cantar num bar de Lisboa e ser contratado na hora. Com um aparelho vocal moldável, o artista é capaz de reproduzir timbres e vozes diferentes. Essa capacidade tornou-se missão artística, homenagear vozes desaparecidas, recordar intérpretes e criar momentos de sátira. Mesmo com tantos anos, diz sentir “borboletas no estômago” ao subir ao palco, encarando cada espetáculo como uma troca com o público.O espetáculo nasceu da necessidade de criar algo inovador sem os custos de uma grande produção. Fernando Pereira apresenta-se praticamente sozinho, com telas e conteúdo audiovisual, interagindo até com versões gravadas de si próprio. O risco de estar sozinho num grande palco deu certo: esteve 10 meses em cena, com salas cheias. O formato trouxe mobilidade, permitindo levar a exibição pela Europa e pelo mundo com equipe reduzida.O seu trabalho equilibra respeito e irreverência, evocando memórias e provocando reação. Fora do palco, garante ser a mesma pessoa. Mantêm-se fiel ao que o move desde o início, usar muitas vozes para criar encontros inesquecíveis.