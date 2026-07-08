Rui Bandeira no ‘Palco’: Uma Viagem Pelos 30 Anos de Carreira

O cantor Rui Bandeira regressou àquela que considera a sua “segunda casa”, a TV RECORD Europa, para uma entrevista no programa ‘Palco’. Numa conversa marcada pela cumplicidade e pela nostalgia, o artista passou em revista a sua infância, o ponto de viragem que mudou a sua vida em 1999, a transformação radical de imagem e os novos projetos que prometem levar a música portuguesa além-fronteiras.





O Início de Tudo: De Moçambique ao Festival da Canção

O Impacto de Jerusalém

O Desapego da Imagem: Porquê Cortar o Cabelo Comprido?

Família e o Orgulho no Sucesso dos Filhos

Novos Projetos: ‘Voltar’ e uma Aventura na Tailândia com Toy

Embora muitos associem o início do seu percurso aos sete anos, Rui Bandeira revelou que a paixão pela música despertou ainda antes, aos quatro anos, por influência do avô materno, que trouxe um teclado de Moçambique — país onde o cantor nasceu.Aos oito anos ingressou numa escola de música em Odivelas e, aos 15, a entrada para uma igreja evangélica deu-lhe a estaleca de palco e o ritmo de uma agenda preenchida. Foi lá que conheceu o produtor Jorge do Carmo, com quem viria a conquistar o Festival RTP da Canção em 1999, interpretando o icónico tema ‘Como Tudo Começou’.A vitória em 1999 levou-o a representar Portugal na Eurovisão, em Jerusalém, uma viagem que o marcou profundamente:"Sendo eu uma pessoa com crença e acreditando muito em Deus (…) por ironia do destino e porque nada acontece por acaso, onde é que Deus me leva? Leva-me a Jerusalém. Tinha tudo a ver comigo. Foi das viagens mais impactantes da minha vida."Uma das maiores curiosidades do público prende-se com a sua imagem de marca: o longo cabelo, que decidiu cortar há cerca de cinco anos. Rui Bandeira explicou que a decisão surgiu no período de reflexão imposto pela pandemia da COVID-19, quando viu os concertos serem sucessivamente cancelados.O motivo da mudança: O cantor quis desmistificar a ideia de que o seu sucesso dependia do visual. “As pessoas só gostam de mim por causa do meu cabelo? Então onde é que está a minha voz? Onde estão as canções que escrevi?”, questionou-se na altura.A reação da família: Os filhos, Tiago e Bárbara Bandeira, nunca tinham visto o pai de cabelo curto. O artista brincou com o facto de muitos o associarem a um “Sansão”, mas garantiu que o que realmente fica são as canções e o espólio musical.Para Rui Bandeira, a família — construída ao lado de Siara — é a base de tudo. Questionado sobre os conselhos que deixa aos filhos, o cantor destacou a importância de manter os pés bem assentes na terra e o valor do trabalho árduo.Com visível orgulho paternal, o artista não poupou elogios ao percurso da filha, Bárbara Bandeira:"A minha filha construiu uma carreira muito mais bonita (…) O maior orgulho que eu posso ter como pai é ver que os meus filhos superam tudo aquilo que eu já fiz. É sinal que as bases que eu e a Siara lhes demos faz com que eles hoje sejam as pessoas que são."Sempre ativo e em constante reinvenção, o músico encontra-se a promover o seu novo single, ‘Voltar’, um tema que aborda o amor de forma positiva e cujas filmagens do videoclipe decorreram em Samaná, na República Dominicana, envolvendo a comunidade local.Além do novo single, Rui Bandeira partilhou uma novidade exclusiva para o mês de novembro: uma viagem de 15 dias à Tailândia na companhia do cantor Toy e de 80 fãs portugueses. O projeto promete levar uma verdadeira “folia portuguesa” para o continente asiático, com concertos exclusivos de ambos os artistas.Ao fim de quase três décadas de carreira, Rui Bandeira assegura que o seu maior ordenado continua a ser a fidelidade do público e a transparência com que se apresenta em palco. “Só faz sentido quando amamos. Nada é melhor que o nosso amor”, concluiu.