Pérola celebra 20 anos de carreira entre a música, a família e o orgulho em representar Angola

A música não surgiu como um plano definido na vida de Pérola. Antes dos palcos e do reconhecimento, existia apenas uma jovem do Huambo que gostava de cantar, dançar e entreter quem a rodeava. Com o tempo, essa paixão transformou-se numa carreira sólida que hoje soma duas décadas de percurso.





O início da carreira de Pérola

A celebração dos 20 anos na música

Pérola fora dos palcos

O interesse pela música ganhou uma nova dimensão durante a adolescência, influenciado por artistas internacionais como Whitney Houston, Celine Dion e Mariah Carey. Foi nessa altura que percebeu que queria seguir um caminho ligado à música.Apesar disso, a artista mudou-se para a África do Sul para estudar Direito. Durante a semana frequentava a universidade e, aos fins de semana, viajava para gravar aquele que viria a ser o seu primeiro álbum. O esforço acabou por compensar e permitiu-lhe construir uma carreira sem abdicar da formação académica.Ao celebrar 20 anos de carreira, Pérola destaca não apenas as conquistas alcançadas, mas também a ligação construída com o público ao longo dos anos. Para a cantora, esta é uma celebração partilhada com os fãs, a equipa e todos aqueles que acompanharam o seu percurso.Na sua música, privilegia mensagens com as quais se identifica verdadeiramente. Temas como o amor, a força feminina e as emoções humanas fazem parte de um repertório que procura refletir os seus valores e a sua personalidade.Representar Angola além-fronteiras continua a ser uma das suas maiores missões. A artista vê a música como uma forma de divulgar a cultura angolana e valorizar as suas raízes.Fora dos palcos, assume com dedicação o papel de mãe. A família ocupa hoje um lugar central na sua vida, sem que isso diminua a paixão pela música, que continua a partilhar diariamente com os filhos.Com uma ligação cada vez mais forte a Portugal, país que considera uma segunda casa, Pérola continua a construir uma carreira marcada pela autenticidade, pela proximidade ao público e pelo orgulho nas suas origens.Duas décadas depois, mantém-se fiel ao princípio que sempre orientou o seu percurso: cantar apenas aquilo em que acredita.