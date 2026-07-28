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Manoel Gomes: o ‘Palco RECORD’ recebe o fenómeno de ‘Caneta Azul’

Palco Record|Do R7

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A viralidade da internet voltou a cruzar o Atlântico. O programa ‘Palco RECORD’ recebeu em solo português o cantor e compositor maranhense Manoel Gomes, o artista por trás do fenómeno viral de 2019, ‘Caneta Azul’.

O artista não escondeu a alegria de pisar finalmente o país: “Foi um sonho conhecer e vir participar num evento para o qual me convidaram. Fico muito feliz por ser tão bem recebido”, confessou.

A origem de um hit e a fé no destino



Interrogado sobre como lidou com a transição repentina da vida pacata para a fama, Manoel Gomes revelou ter encarado o processo com naturalidade e fé:

"Fiquei muito tranquilo porque já estava preparado e seguro. Era um sonho que Deus me tinha dado e eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ia acontecer. Já estava à espera."

O artista explicou ainda a origem insólita da canção, que nasceu na sala de aula: “Eu estava no colégio, perdi a minha caneta azul e a professora deu-me uma bronca e ninguém me queria emprestar uma. Quando ela finalmente me deu uma, fiz a musiquinha ali mesmo no colégio.”

Garantindo que a pessoa que o público vê nas redes sociais é rigorosamente a mesma da vida real, o compositor reafirmou que a simplicidade continua a ser a sua principal imagem de marca.

Desafio linguístico e improviso



A passagem de Manoel Gomes por Lisboa contou também com um divertido momento de troca cultural. A apresentadora desafiou o cantor a adivinhar o significado de várias expressões bem portuguesas, gerando momentos hilariantes:

- O Elétrico: O cantor confessou-se “perdido”, descobrindo depois tratar-se do tradicional elétrico (ou “trem de rua”).
- Pastel de Nata: Identificou como comida, sendo esclarecido de que é o famoso doce típico da capital.
- Sardinhada: Chegou a arriscar que seria “cerveja”, até aprender que se trata de uma festa de convívio para comer sardinhas assadas.

Em contrapartida, Manoel lançou a dúvida sobre o ananás e a sua semelhança com o abacaxi, divertindo a repórter Beatriz Lima.

‘Caneta Vermelha’ e novo repertório



A grande surpresa do programa aconteceu quando Manoel Gomes aceitou o desafio de improvisar uma versão para a ‘Caneta Vermelha’:

"Se a caneta fosse vermelha eu ia-lhe agradecer / Eu ficava muito contente cantando para você / E daqui para o fim do ano tenho certeza que vou gravar novo CD."

Antes de se despedir, o cantor apresentou ainda a continuação da história da sua canção mais famosa. Veja aqui!

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