Landrick fala sobre o seu novo álbum no ‘Palco RECORD’

O programa ‘Palco RECORD’ vestiu-se de ritmo, emoção e grandes revelações para receber Landrick. Numa conversa profunda e intimista, o aclamado cantor angolano recuou às suas raízes em Luanda, recordou o início da sua caminhada com sucessos como ‘Me Agarra Só’, abordou a sua faceta de pai e apresentou os detalhes do seu mais recente projeto discográfico, intitulado ‘Onde Está Meu Amor?’.



Nascido em Angola, filho de um pai professor e fotógrafo e de uma mãe comerciante, o artista não hesita em apontar o segredo que o fez apaixonar pela música: “Tudo culpa do Michael Jackson!”, brincou. Entre os vídeos do rei do pop e o rap que os tios faziam em casa, Landrick encontrou a sua vocação e nunca mais largou os estúdios de gravação.



Do Coliseu ao álbum inspirado no quotidiano



Com o orgulho de quem já esgotou recintos emblemáticos como o Cine Atlântico, em Luanda, e o Coliseu, o cantor destacou que o carinho do público é a prova de que “quando fazes música de verdade, a conexão fica no coração das pessoas”.



É precisamente dessa verdade que nasce o seu novo álbum de originais, lançado de forma faseada — com a primeira parte disponibilizada em julho e a segunda prevista para setembro. O título, ‘Onde Está Meu Amor?’, inspira-se nos desafios reais das relações modernas:



"O álbum surge um bocadinho do stresse que tenho tido em casa. Há coisas que acontecem nas relações em que te questionas: ‘Onde está o meu amor?’ Percebi que a falta de conexão é causada por muitos motivos, e um deles é o vício no telemóvel, que abordei na canção ‘Namora com o Telefone’. É um alerta para nos conectarmos mais uns com os outros."



A ideia genial da filha e o apelo aos criativos



Um dos momentos mais ternos da entrevista foi a revelação sobre os bastidores do videoclipe de ‘Namora com o Telefone’. Sendo habitual autor dos seus próprios roteiros, Landrick contou que teve uma ajuda muito especial para esta produção: a sua filha.



Ao ouvir o verso “essas tuas migalhas de amor já não matam a fome”, a criança sugeriu ao pai que colocasse migalhas reais num pote e as atirasse em direção à câmara na rodagem. O cantor acolheu a ideia na hora, resultando num dos momentos mais marcantes do vídeo. Aproveitando o exemplo, o artista deixou uma mensagem de encorajamento:



"Não guardem as vossas ideias por medo do que os outros vão dizer. Às vezes, essa ideia ‘maluca’ é a que muda todo o cenário e impacta vidas."



Colaboração com Péricles e o papel de “pai babado”



Landrick recordou ainda com enorme carinho a colaboração no tema ‘Filhos’, gravado em São Paulo ao lado do icónico sambista brasileiro Péricles, que fez questão de incluir os seus próprios filhos no videoclipe oficial.



Definindo-se como um “pai babado” que faz questão de estar presente e educar pelo exemplo, o artista sublinhou que a família é a sua prioridade e o combustível para enfrentar os desafios do mercado musical.



"Estou a viver um momento de muitas bênçãos e revelações. Há missões que Deus me dá que até me assustam, mas sinto que todo este esforço vai valer a pena."