Fernanda Abreu celebra 30 anos do icónico álbum ‘Da Lata’

Passaram três décadas desde que ‘Da Lata’ revolucionou o panorama da música pop brasileira, mas a energia que o gerou permanece intacta. Em digressão comemorativa, a cantora e compositora Fernanda Abreu esteve no ‘Palco’ para partilhar as memórias de um percurso artístico indissociável da cidade do Rio de Janeiro e da sua própria herança lusitana.



Filha de um arquiteto português apaixonado pelo urbanismo carioca, a artista — que possui dupla nacionalidade — assume que a cadência da sua música vem da vivência nas ruas e praias da ‘cidade maravilhosa’.



"O Rio é a minha porta, a regra e o compasso. Uma cidade geograficamente linda, com as suas mazelas, mas que viu nascer o maxixe, o chorinho, o samba, a bossa nova e o funk."





Os anos oitenta e a aula prática na Blitz

Da Lata: o divisor de águas com DNA de samba funk

Maternidade, rótulos e a evolução do funk carioca

Antes de se firmar como a pioneira da dance music brasileira, Fernanda Abreu ganhou notoriedade como backing vocal da Blitz no início da década de 80, em pleno processo de redemocratização do Brasil. A banda de pop-rock liderada por Evandro Mesquita foi a grande responsável por abrir as portas do mercado para toda uma geração, que incluía nomes como Legião Urbana, Paralamas do Sucesso e Titãs.Foi nesse período que o país entrou definitivamente na rota das grandes produções internacionais, marcadas pela estreia do festival Rock in Rio em 1985. Contudo, em 1988, a necessidade de encontrar a sua própria identidade artística fê-la parar. Numa altura de forte pressão por parte das editoras discográficas, Fernanda teve a coragem de recusar convites imediatos:"Precisava de estudar e de ter um disco em que acreditasse, para que as pessoas não confundissem a ‘Fernandinha da Blitz’ com o projeto a solo que queria apresentar ao mundo."Lançado em 1995, o terceiro álbum de estúdio, ‘Da Lata’, não é necessariamente o favorito da intérprete, mas é consensualmente o seu maior divisor de águas. O disco aprofundou a fusão inovadora entre as batidas eletrónicas, o hip-hop e o funk americano com a raiz do samba e do emergente funk carioca, valendo-lhe o primeiro disco de ouro e a distinção de ‘Melhor Álbum de Música Latina’ pela revista Billboard.Para assinalar a efeméride dos 30 anos, o universo do álbum ganha agora uma nova vida através de um livro com fotografias inéditas captadas em 2025, o lançamento do trabalho em formato vinil e um documentário realizado por Paulo Severo, composto por registos caseiros e íntimos dos bastidores da gravação na época.Em Portugal, a receção a este espetáculo comemorativo superou as expectativas da artista."A plateia foi maravilhosa, super quente e calorosa. Uma comemoração que, a princípio, era quase singela e muito pessoal transformou-se numa grande celebração."Se na carreira a definição perfeita passa pela mistura do samba funk, no plano pessoal Fernanda Abreu não hesita em apontar as filhas, Sofia (médica neurologista) e Alice (estilista de moda), como os seus maiores orgulhos. A cantora destacou a importância de conciliar a independência financeira e o espaço conquistado pelas mulheres no mercado de trabalho com a dedicação à vida familiar.Testemunha presencial do nascimento do movimento do funk carioca nas favelas no final dos anos 80 — tendo assistido ao lançamento do primeiro álbum assinado pelo DJ Marlboro —, a compositora defendeu a autenticidade do género, embora mantenha um olhar crítico sobre o seu estado atual."O brasileiro presta sempre muita atenção às letras. No funk atual, ainda me incomoda a vertente que coloca a mulher num lugar de objetificação, assim como o funk ostentação focado apenas no dinheiro. Mas a música e a juventude da periferia estão em constante transformação e há muita coisa boa a acontecer no trap e na música jovem brasileira."