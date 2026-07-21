Tiago Brunet vem a Portugal e fala sobre o seu mais recente livro

O programa ‘Palco’ recebeu o autor de best-sellers e especialista em desenvolvimento pessoal Tiago Brunet. Em visita a Portugal para promover o seu mais recente lançamento literário, intitulado ‘Como Ganhar o Mundo Sem Perder a Alma’, o escritor partilhou com os telespetadores as chaves para alcançar a prosperidade financeira sem corromper os valores espirituais e emocionais.



Brunet, que fala diariamente para milhões de seguidores nas redes sociais, assume que o tema central da obra — o dinheiro — ainda é um tabu que gera sentimentos complexos na sociedade.



"Este é um livro que fala sobre dinheiro, um assunto que desagrada a muitos, principalmente a quem não o consegue conquistar, mas que anima outros que estão a empreender. É um assunto confuso, porque uns têm acesso e outros não, o que faz nascer um sentimento de injustiça e dores emocionais."



De acordo com o autor, o livro propõe-se a ensinar o que está por trás do sucesso financeiro e, acima de tudo, a combater a incapacidade que muitas pessoas têm de gerir a riqueza. “Há códigos para conquistar, administrar e multiplicar o dinheiro. É preciso aprender, porque a inteligência consiste em entender como as coisas funcionam”, explicou, lamentando que muitos usem os recursos de forma inadequada, prejudicando a harmonia social e familiar.





A responsabilidade da influência digital

O hábito diário: espiritualidade e literatura

Com uma comunidade multimilionária na internet, o escritor recusa encarar o alcance das suas palavras como um fardo, preferindo focar-se no impacto construtivo das suas mensagens."É uma grande responsabilidade, não um peso. Deus confia-nos coisas grandes, mas não pesadas. O que dizemos é escutado, por isso precisamos de orientar as pessoas para melhor, em vez de dar opiniões vazias ou usar as redes para ferir os outros quando estamos emocionalmente magoados."Para proteger a sua saúde mental da exposição mediática, o palestrante adota uma postura rígida de higiene digital: não consome conteúdos de forma passiva, evita “rolar” os feeds do Instagram ou do TikTok e não lê comentários negativos."Entro na internet ativamente para procurar uma informação, assistir a uma palestra ou ver um vídeo específico. Se ficarmos passivos nas redes sociais, enchemos a mente de lixo."Quando questionado sobre a sua rotina inegociável, Tiago Brunet destacou o papel da espiritualidade no seu quotidiano através do que define como o seu “momento devocional”.Todas as manhãs, o autor dedica as primeiras horas do dia à meditação, à oração e à leitura da Bíblia, pedindo sabedoria para os desafios diários. Este hábito estende-se ainda ao estudo contínuo de obras de literatura e filosofia que acrescentem valor à sua mundividência.