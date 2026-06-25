O Sol da Caparica 2026, o festival mais quente do verão português

Mar, pôr do sol, música em português e quatro dias de muita energia. O Sol da Caparica regressa em agosto deste ano e volta a afirmar-se como um dos festivais de verão mais especiais de Portugal.



A poucos metros da praia, com um ambiente familiar e uma forte aposta na música lusófona, a edição de 2026 promete repetir a fórmula e elevar ainda mais a fasquia.



O que esperar de O Sol da Caparica em 2026



A proposta do festival mantém aquilo que o tornou tão querido pelo público, mas reforça uma ideia essencial: há espaço para diferentes estilos, gerações e formas de viver a música.



A organização assume essa missão com clareza. O objetivo passa por criar um cartaz diversificado, acompanhar tendências, conquistar novos públicos e, ao mesmo tempo, manter próximo quem já fez deste festival uma tradição de verão.



O ‘Palco’ esteve na conferência de imprensa de O Sol da Caparica e apresenta todas as novidades. Veja aqui!