Zinha no ‘Palco RECORD’: a carreira da artista que vai do Reino Unido ao Brasil

O programa ‘Palco RECORD’ recebeu uma das vozes mais promissoras da nova música portuguesa: Zinha. A cantora e compositora, que tem somado elogios dentro e fora de portas — com especial destaque para o mercado do Reino Unido —, apresentou o seu álbum de estreia, ‘The Past Tense’, num registo intimista sobre memórias, perdas e superação.



A ligação de Zinha com a cultura britânica começou aos 19 anos, quando se mudou para Inglaterra para estudar música. A experiência acabou por moldar a sua identidade artística:



"Foi uma loucura, mas trouxe-me tanta coisa boa. Trouxe-me garra, conhecimento e a noção de que as coisas custam a ganhar e que temos de trabalhar. Apaixonei-me pela cultura e pela língua. Falar sobre o que me aconteceu em inglês acabou por ser mais fácil."





‘Forever’ e a vulnerabilidade na escrita

Reinterpretação de clássicos e a expansão para o Brasil

Interrogada sobre o maior desafio na criação de ‘The Past Tense’, a artista confessou que a verdadeira dificuldade esteve em encarar a vulnerabilidade e “deixar de ter medo de sentir”.Entre as faixas do disco, Zinha destacou o tema ‘Forever’ como o mais marcante e emocional da sua vida. A canção foi composta em homenagem a uma pessoa próxima que já faleceu:"É uma das minhas músicas preferidas porque é um relembrar de que quero manter quem já cá não está sempre presente. Convido todos a ouvi-la para manterem também os seus entes queridos por perto."Além do repertório original, a cantora tem conquistado aplausos pela interpretação e tradução de clássicos da música internacional e brasileira. Zinha destacou a receção calorosa que teve ao interpretar o tema ‘Killing Me Softly With His Song’ na estação de rádio britânica Smooth FM, descrevendo a sensação de ver o seu trabalho acolhido pelo público como um “abraço gigante e um calorzinho bom”.O sucesso da sua abordagem aos clássicos da Bossa Nova e MPB abriu-lhe também as portas do mercado sul-americano. A artista revelou em exclusivo no ‘Palco RECORD’ que planeia viajar para o Brasil entre outubro e novembro para realizar uma série de atuações e expandir o projeto junto do público brasileiro, que já a tem recebido com entusiasmo nas redes sociais.