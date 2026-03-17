Cuca Roseta revela os detalhes da sua nova tour pelo Brasil

Cuca Roseta, uma das vozes mais prestigiadas da música portuguesa contemporânea, reforça a sua presença internacional com uma nova e vibrante passagem pelo Brasil. Com mais de 15 anos de carreira, a fadista transforma o palco numa ponte cultural, provando que a tradição e a inovação podem — e devem — caminhar de mãos dadas.





Uma “Medicina”

De Andrea Bocelli a Djavan

Tour no Brasil

Para Cuca Roseta, cantar fado é muito mais do que interpretar um gênero musical; é uma missão de vida. A artista defende que a música tem o poder de destruir barreiras linguísticas e culturais, funcionando como uma “medicina”.Através da música, da voz, da vibração, do som, da energia, eu faço chegar algo aos outros.Esta visão espiritual e emocional da arte permite que o fado se torne universal, encontrando eco em corações brasileiros que, embora distantes geograficamente, compartilham a mesma sensibilidade poética.A trajetória de Cuca Roseta é marcada por encontros improváveis que enriquecem a sua sonoridade. Ao longo dos anos, a artista tem colaborado com gigantes da música mundial e brasileira, tais como Andrea Bocelli, Bryan Adams, Djavan, Seu Jorge e Fafá de Belém.Estes cruzamentos mostram como o fado se reinventa ao dialogar com outros ritmos. Para a fadista, a alegria e a profundidade da canção brasileira trazem novos ensinamentos à expressão portuguesa, criando uma fusão onde a melancolia do fado aprende a “dançar”.Com um álbum produzido por um produtor brasileiro e composto por temas de autores e poetas locais, a artista prepara-se para apresentar um espetáculo inédito que une o fado à canção brasileira.O público brasileiro, que já nutre uma afinidade profunda com a fadista, aguarda com expectativa este retorno que promete “novas cores” e uma narrativa que integra a dor e a alegria numa celebração da vida.