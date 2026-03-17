Adriana Garambone, Helena Fernandes e Silvia Pfeifer estreiam em Portugal

As atrizes Adriana Garambone, Helena Fernandes e Silvia Pfeifer foram as convidadas do programa ‘Palco’, onde compartilharam detalhes emocionantes sobre a peça ‘Uma Vida de Amizade’. O espetáculo, que escolheu Portugal como o seu ponto de partida para o mundo, é uma ode aos laços que resistem ao tempo e à reinvenção da mulher madura.





A Dinâmica do Espetáculo

A peça conta a história de três amigas que se conheceram na juventude, durante os anos em que trabalhavam como modelos e viviam juntas, enfrentando a ambição e o desafio de conquistar o mundo longe de casa.Um dos pontos altos da conversa e do espetáculo é a reflexão sobre o papel da mulher com mais de 50 anos na sociedade. Para as atrizes, o “brilho” que levam para a cena é a própria soma das suas estradas percorridas.Embora focado em mulheres maduras, o espetáculo fala de pessoas e da conexão com o outro como antídoto para a estagnação.A peça explora as diferenças marcantes entre as três personalidades. No palco, essa equação de temperamentos distintos resulta numa rede de segurança onde uma “salva” a outra.Veja a entrevista completa para saber mais!