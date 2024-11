Girl Power: Julia relembra da reunião das mulheres | A Fazenda 16

Entre os momentos marcantes da sua passagem que Julia relembrou na Live do Eliminado desta sexta-feira (25), foi a reunião com todas as mulheres da Sede, no qual a intenção era combinar que todas se salvassem no Resta Um. Márcia Fu perguntou se a atriz tinha se equivocado em relação à Sacha naquela circunstância. A ex-peoa disse que o que eles vivem na Sede é muito diferente do que o público assiste e ressaltou que não foi ela que deu a ideia inicial da reunião das meninas.