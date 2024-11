Suelen comenta os seus conflitos na Sede | Live do Eliminado

Durante sua participação na Live do Eliminado desta sexta-feira (18), Suelen comentou sobre sua amizade com Sacha. A modelo disse que o próprio ator comentou de se afastar dela e do Grupão e que ele criticava alguns comportamentos dela. A eliminada da semana também falou sobre ela se envolver em muitos problemas, e ressaltou que preferia que o embate viesse até ela do que ela criar um.