Zé Love fala das discussões que envolviam familiares dos participantes | Live do Eliminado

Zé Love comentou na Live do Eliminado desta sexta-feira (08) sobre o instante em que mudou de postura no jogo. Ele disse que a partir do momento em que o filho dele começou a ser citado pelos adversários e que Sacha começou a usar um apelido especifico, ficou incomodado. O ex-jogador ressaltou que ele acabou usando as mesmas artimanhas de falar de familiares em brigas, o que fez com que as discussões tomassem um caminho sem volta.