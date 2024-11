Achamos em São Paulo: Conheça o parque de diversões mais antigo da capital paulista

O parque de diversões mais antigo em atividade em São Paulo está localizado na região de Itaquera, na zona leste. Com quase 40 anos no mesmo endereço, o espaço atrai cerca de 5.000 visitantes por final de semana. O proprietário Miguel iniciou o projeto em 1972 como um parquinho itinerante. Atualmente conta com 20 brinquedos que variam entre opções tranquilas e radicais. Frequentado por diversas gerações, muitos visitantes compartilham experiências familiares no local.