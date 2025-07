Ator de filmes adultos é condenado por duplo homicídio no Reino Unido Colombiano Yostin Mosquera matou casal em Londres e tentou ocultar os corpos em malas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 15h25 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h52 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Yostin Mosquera, ator colombiano de filmes adultos, foi condenado por duplo homicídio em Londres.

Ele matou Paul Longworth e Albert Alfonso em seu apartamento, com intenção de roubar seus bens.

Os corpos foram colocados em malas, mas Mosquera foi flagrado por um ciclista enquanto tentava descartá-los.

Ele alegou legítima defesa, mas foi considerado culpado após o julgamento de cinco horas; a sentença será anunciada em 24 de outubro.

Ator de filmes adultos que vivia triângulo amoroso é condenado por assassinato dos parceiros

Yostin Andrés Mosquera, ator colombiano de filmes adultos de 35 anos, foi condenado por matar um casal em Londres. Mantendo um relacionamento com as vítimas Paul Longworth, de 71 anos, e Albert Alfonso, de 62 anos, ele planejou o crime para se apropriar dos bens das vítimas.

O crime ocorreu no apartamento do casal. Mosquera atacou Paul com um martelo antes de esfaquear Albert várias vezes. As câmeras do quarto capturaram parte do ato violento. Após os assassinatos, ele colocou os corpos em malas na tentativa de descartá-los em um desfiladeiro em Bristol.

Enquanto carregava as malas ensanguentadas, Mosquera foi notado por um ciclista que alertou a polícia, levando à sua prisão dias depois. Durante o julgamento, ele alegou legítima defesa, mas foi considerado culpado pelos assassinatos após cinco horas de deliberação do júri.

A sentença será anunciada em 24 de outubro, seguindo o procedimento britânico onde a condenação é separada da sentença punitiva.

