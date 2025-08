Surto de escorpiões alarma moradores na zona norte de São Paulo Casos crescentes de picadas em bairros como o Jardim Peri Alto geram preocupação Balança Povão|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/08/2025 - 15h36 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h36 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Aumento de escorpiões no Jardim Peri Alto, zona norte de São Paulo.

Moradores estão preocupados, com relatos de picadas e até hospitalizações.

A proliferação está ligada à presença de baratas e outros vetores, como ratos.

A Prefeitura fará vistorias e o Instituto Butantan oferece atendimento gratuito.

Um aumento significativo na presença de escorpiões tem sido observado em São Paulo, especialmente no bairro Jardim Peri Alto, na zona norte. Um jovem foi levado ao hospital após ser picado por um escorpião dentro de sua bota. A situação tem gerado apreensão entre os moradores, alguns cogitando até mesmo deixar suas casas.

A presença dos escorpiões está associada à existência de baratas, que são sua principal fonte de alimento. O bairro, que possui um córrego não canalizado, enfrenta problemas com diversos animais, como ratos e baratas, o que pode contribuir para o aumento dos escorpiões. Moradores relatam mudanças em suas rotinas diárias, tapando ralos e verificando calçados, mas ainda enfrentam dificuldades para conter a infestação.

A Prefeitura de São Paulo anunciou que realizará vistorias na região para identificar e realizar as limpezas necessárias. A Coordenadoria de Vigilância de Saúde e o Centro de Zoonoses também estão envolvidos no controle da situação. O Instituto Butantan, referência no tratamento de picadas de escorpião, está disponível para atendimento gratuito em casos de emergência.

