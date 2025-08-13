Trânsito caótico ameaça segurança de crianças no Grajaú Moradores denunciam falta de sinalização em rua escolar Balança Povão|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Moradores do Grajaú, em São Paulo, denunciam trânsito caótico próximo a uma escola.

A invasão de motoristas na contramão e a falta de sinalização aumentam o risco de acidentes, especialmente com crianças.

Comunidade solicita à prefeitura medidas urgentes, como faixas e condutores, mas não há resposta efetiva.

Destruição da única câmera de segurança deixa a área vulnerável a problemas de trânsito; moradores aguardam reposição da sinalização.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No bairro do Grajaú, na zona sul de São Paulo, motoristas têm invadido a contramão em uma rua de mão única próxima a uma escola, colocando em risco a segurança de pedestres, especialmente crianças e pais. A retirada por vândalos da placa de sinalização gerou um trânsito caótico nos horários de entrada e saída dos alunos.

Moradores relatam que a ausência da sinalização aumentou significativamente o risco de acidentes. Recentemente, um pai quase foi atropelado com seu filho devido à imprudência dos motoristas que circulam em alta velocidade pela área. A comunidade já solicitou à prefeitura medidas como a instalação de faixas e condutores para organizar o trânsito, mas essas ações não têm sido suficientes.

A única câmera de segurança existente foi destruída, tornando a rua um local propício para brigas de trânsito. A prefeitura informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) elaborou um projeto para repor urgentemente a sinalização perdida. No entanto, os moradores continuam aguardando ações mais efetivas para resolver definitivamente o problema e garantir a segurança das crianças que circulam pela região.

Quais problemas de trânsito estão sendo enfrentados pelos moradores do Grajaú?

Os moradores do Grajaú enfrentam problemas como motoristas invadindo contramão em uma rua de mão única próxima a uma escola, o que coloca em risco a segurança de pedestres, especialmente crianças e pais.

‌



O que ocorreu com a sinalização na área escolar do Grajaú?

A sinalização foi retirada por vândalos, o que resultou em um trânsito caótico nos horários de entrada e saída dos alunos.

Que medidas a comunidade já solicitou à prefeitura para melhorar a segurança no trânsito?

A comunidade solicitou à prefeitura a instalação de faixas e condutores para organizar o trânsito na área, mas essas ações ainda não foram suficientes.

‌



Qual é a situação da câmera de segurança na rua e o que a prefeitura está fazendo a respeito?

A única câmera de segurança existente foi destruída. A prefeitura informou que a Companhia de Engenharia de Trânsito (CET) está elaborando um projeto para repor urgentemente a sinalização perdida.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!