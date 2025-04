Motorista surpreende ladrão ao guardar estepe em casa Após dois furtos, proprietário esconde pneu sobressalente para evitar novo roubo Dentro da Notícia|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 15h09 (Atualizado em 10/04/2025 - 15h09 ) twitter

Dentro da Notícia: Motorista que teve estepe do carro roubado duas vezes surpreende ladrão

Um motorista da Mooca, em São Paulo, teve o estepe de seu carro furtado duas vezes por um suspeito que conseguia desativar parcialmente o alarme do veículo. Na terceira tentativa de furto, o proprietário decidiu prevenir-se ao guardar o pneu sobressalente em sua residência. O ladrão repetiu o método de desativação do alarme cortando o fio da buzina para evitar barulho. No entanto, ao entrar no carro, não encontrou o objeto de seu interesse e saiu sem levar nada.

O incidente ocorreu na mesma rua e em horários similares às tentativas anteriores. A prática de furtar estepes tem se tornado comum, com criminosos utilizando técnicas para silenciar alarmes e acessar carros estacionados na rua. Com um valor estimado de R$ 900 para um pneu com roda, esses itens se tornaram alvos atrativos para ladrões.

Assista em vídeo - Dentro da Notícia: Motorista que teve estepe do carro roubado duas vezes surpreende ladrão

