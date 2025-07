Adolescente chora para a polícia após morte da família, mas é descoberta como autora do crime

Nos Estados Unidos, uma adolescente, de 17 anos, ligou para a polícia chorando e dizendo que a mãe e o padrasto estavam mortos. Os agentes foram até a casa e encontraram os corpos de Kristin, de 41 anos, e de James, de 45, em cima da cama. Com o avanço das investigações, a polícia descobriu que Sara, a menina que chorou pela morte da família, passou de vítima para assassina. Ela planejou a morte da mãe e do padrasto e enganou os policiais. Sara será julgada como adulta e o avô dela desconfia que a jovem não tenha agido sozinha. Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!