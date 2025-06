Brasileira é resgatada três dias após cair em penhasco na trilha do ‘Fim do Mundo’

Assim como a brasileira Juliana Marins, Janelle Banda, de 32 anos, também resolveu fazer um turismo de aventura. Ela foi se aventurar com o pai numa trilha chamada “Fim do Mundo”, uma região conhecida por ter penhascos, mata fechada, calor escaldante de dia e frio congelante à noite no Arizona (EUA). Durante o percurso, Janelle acabou se afastando do acampamento e caiu de uma altura de 120 metros. Ela ficou três dias lutando pela vida, sem água, sem comida e com dor. No entanto, ela foi resgatada com vida. Acompanhe o resgate de Janelle!



